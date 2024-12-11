Как помыть дверцу духовки между стеклами: хозяйкам рассказали о 'тайном' методе

Если вы хотите хорошо очистить духовку, то нужно также мыть стеклянную дверцу.

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Как снять стекло и помыть дверцу духовки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как можно снять дверцу духовки

Как помыть стекло на дверце духовки

Мытье духовки - не слишком приятная задача. Чтобы её очистить нужно приложить много усилий. Но еще одной проблемой является - мытье дверцы духовки, поскольку на ней собирается больше всего грязи.

Главред решил разобраться, как быстро помыть дверь духовки.

Как снять дверцу духовки

Как сообщает автор YouTube канала "Советы для дома", если вы хотите хорошо очистить духовку, то нужно также очищать стеклянную дверцу внутри и чистить между стеклами. Ведь, внутри стеклянной дверцы духовки могут быть жирные брызги.

По её словам, снять дверь духовки очень просто. Для этого нужно открыть дверцу, найти блокатор внизу духовки и повернуть его. После этого дверь нужно взять с двух сторон и осторожно поднять вверх. Она легко снимется.

Как разобрать дверцу духового шкафа

Внутреннее стекло духовки может быть закреплено по-разному. Это могут быть защелки или другие механизмы. Их нужно переключить в другое положение и поднять стекло вверх. Когда стекло снято, вы можете легко его помыть со всех сторон.

Как снять стекло и помыть дверцу духовки - видео:

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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Что известно о YouTube канале "Советы для дома" Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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