Большинство даже не догадывается: что означают непонятные символы на духовке

Современная бытовая техника имеет достаточно много функций, о которых знают не все хозяйки.

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Как расшифровываются символы на духовке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означают различные обозначения на духовке

Какую функцию они выполняют

Еда, которая приготовлена дома - всегда вкусная. Но когда время доходит до выпечки, некоторые хозяйки теряются, ведь на духовке можно увидеть много функций, которые не совсем понятны.

Главред решил разобраться, что на самом деле означают все символы на духовых шкафах, чтобы помочь вам приготовить лучшие блюда.

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Как расшифровываются символы на духовке

Как пишет издание express.co.uk, современная бытовая техника имеет достаточно много функций, в которых трудно разобраться. Но вот несколько подсказок:

Вентилятор в круге. В этом режиме духовки с вентилятором ваш кухонный прибор сможет равномерно распределять горячий воздух по всей рабочей камере духовки. Таким образом, пища будет готовиться или пропекаться равномерно, независимо от того, в каком месте духового шкафа она размещена.

В этом режиме духовки с вентилятором ваш кухонный прибор сможет равномерно распределять горячий воздух по всей рабочей камере духовки. Таким образом, пища будет готовиться или пропекаться равномерно, независимо от того, в каком месте духового шкафа она размещена. Вентилятор с линией снизу. В таком режиме тепло будет поступать из нижней части духовки, то есть нижняя часть блюда будет хорошо прожариваться.

Две горизонтальные прямые линии. Это режим обычного духового шкафа, который нагревается сверху и снизу.

Это режим обычного духового шкафа, который нагревается сверху и снизу. Одна горизонтальная прямая линия внизу. Этот элемент работает за счет тепла, поступающего только из нижней части духовки. Если вы готовите пищу, где вы надеетесь получить хрустящую корочку, но без риска подгорания верхней части, включите функцию нагрева нижнего элемента духовки.

Стоит добавить, что духовки также имеют функции гриля, размораживания, медленного приготовления и подогрева тарелок.

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