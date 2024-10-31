Какую человеческую еду нельзя давать собакам: один из пунктов искренне удивляет

Кинолог назвал продукты, которые могут быть опасными для собак, в частности, назвал семь продуктов, потребление которых может угрожать здоровью четвероногих.

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Какую человеческую пищу на можно давать собакам - какие кости нельзя собакам / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие "человеческие продукты нельзя давать собакам

Какими костями нельзя кормить собак

Собаки часто жалобно просят еду, однако некоторые продукты лучше оставить для себя. TikTok-канал Dogs Discovery (@dogsdiscovery) отметил важность избегать определенных вкусностей, передает Express.

Мороженое

Мороженое может быть опасным из-за ксилит - подсластитель на растительной основе, который используют как заменитель сахара.

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"Большинство видов мороженого содержит ксилит, который является распространенным подсластителем, невероятно токсичным для собак", - предостерегают авторы статьи.

По данным VCA Animal Hospitals, даже небольшое количество ксилита может вызвать серьезные последствия для собаки, в частности, гипогликемию, судороги и печеночную недостаточность.

Молоко

Молоко также попало под пристальное внимание, поскольку Dogs Discovery предупредили о его потенциальном вреде.

"Большинство собак не переносят лактозу, а это означает, что они не могут расщеплять сахар, который содержится в молоке", - отмечают они.

American Kennel Club предупреждает, что молоко в малых количествах безопасно, но в случае непереносимости лактозы у собаки оно может вызвать диарею и рвоту, поэтому лучше не предлагать собаке большую порцию.

Шоколад

Многие люди знают, что шоколад может быть опасным для собак, но это связано с веществом под названием теобромин. По данным Dogs Discovery, он способен отравить нервную систему собаки.

"Собаки не способны метаболизировать теобромин, и это делает его токсичным для них. Чем темнее шоколад или чем хуже вкус, тем более токсичным он является для собак", - предупреждают эксперты.

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Чипсы

Собаки также не способны усваивать натрий так, как люди, поэтому чрезмерное количество соли может вызвать смертельное ионное отравление, отмечают в Dogs Discovery.

Wag Walking добавляет, что хотя небольшое количество натрия необходимо для здоровья собаки, его избыток может представлять угрозу.

"Токсичность натрия вызвана хлоридом натрия, который используется для поддержания уровня воды в организме, что является важной частью метаболической системы вашей собаки", - говорится на сайте.

Печенье

Как и шоколад и мороженое, некоторые виды печенья содержат опасные для собак ксилит и теобромин.

"Кроме того, избыток сахара и жира [в печенье - ред.] приводит к панкреатиту у собак", - предупреждает Dogs Discovery.

Нездоровая пища

Обработанная еда, например, бургеры, также вредна для собак, поскольку в ней могут быть скрытые ингредиенты, такие как чеснок и лук, которые являются токсичными для них.

"И то, и другое наносит необратимый вред красным кровяным тельцам", - предостерегают они.

PDSA отмечает, что "отравление луком и чесноком также может привести к анемии (низкий уровень эритроцитов). Симптомы анемии включают затрудненное дыхание и вялость (низкий уровень энергии). Эти симптомы могут появиться через 1-5 дней после употребления лука, чеснока или лука-порея".

Вареные кости

Последнее предостережение касается вареных костей. Хотя сырые кости могут быть более безопасными, Dogs Discovery объясняет, что вареные кости легко раскалываются на острые фрагменты, которые могут вызвать внутреннее кровотечение при разжевывании.

PetMD подчеркивает это предупреждение, добавляя, что вареные кости становятся хрупкими и могут разбиться на острые обломки, наносящие вред при прохождении через желудочно-кишечный тракт собаки.

"Никогда не кормите собаку вареными костями. Это касается как тех, что образовались на вашей кухне, так и тех, что можно купить", - резюмируют специалисты.

Смотрите видео о том, какие кости нельзя есть собакам:

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