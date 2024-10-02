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Людям это не под силу: какие 6 звуков могут слышать только собаки

Юрий Берендий
2 октября 2024, 15:16
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Собаки обладают уникальной способностью слышать звуки, которые остаются недоступными для человека, благодаря чему их слух значительно превосходит человеческий.
Людям это не под силу: какие 6 звуков могут слышать только собаки
Какие 6 звуков могут слышать только собаки - как собаки нас понимают / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Собаки обладают чрезвычайно острым слухом, который позволяет им улавливать звуки, недоступные человеческому уху. Их способность распознавать различные частоты и вибрации помогает им ориентироваться в окружающей среде и реагировать на стимулы, которые мы даже не замечаем. Эксперты из просветительской инициативы "AnimalWised" в видео на YouTube объяснили, что могут слышать собаки, чего не слышим мы.

Какой звук слышат собаки

Ваш пес может знать, что вы возвращаетесь домой задолго до вашего прихода, улавливая шаги или звук ключей на расстоянии более 80 футов (около 24 метров). Это почти вчетверо больше, чем способен воспринимать человеческий слух.

"Собаки могут реагировать на сигналы, которые для нас остаются незаметными," - подчеркивает эксперт AnimalWised.

Почему собаки слышат собачий свисток, а люди - нет - какие звуки не любят собаки

Люди слышат звуки в диапазоне от 15 000 до 20 000 герц, тогда как собаки - до 70 000 герц. Из-за этого ультразвуковые свистки, которые используют для дрессировки, становятся доступными для собак, но не для нас. Однако, AnimalWised советует избегать их использования, поскольку высокие частоты могут вызвать у животных дискомфорт.

Почему собаки воют перед землетрясением

Собаки способны улавливать вибрации из-под земли до 35 000 раз в секунду. "Это не связано с какой-то способностью к предчувствию, но исследования показывают, что собаки способны обнаруживать высокочастотные вибрации или звуки, которые исходят из-под земли во время различных метеорологических явлений, особенно тех, что непосредственно связаны с сейсмическими движениями", - говорится в видео

Это позволяет им чувствовать начало стихийных бедствий, таких как землетрясения, даже раньше, чем это возможно для людей. Кроме того, доказано, что собаки могут улавливать до 35 000 вибраций в секунду.

Смотрите видео о том, как слышат собаки:

Могут ли собаки слышать лучше нас

Несмотря на приручение, собаки сохранили инстинкты хищников. Они могут слышать даже малейшие движения, которые издают другие животные, например, птицы или мыши. Эти звуки являются частью их естественного поведения, связанного с охотой.

"Даже если вашей собаке никогда не приходилось охотиться, чтобы добыть себе пищу, ее слух прекрасно распознает даже самые тонкие звуки, исходящие от других животных", - отмечают эксперты.

Как собаки слышат мир

В отличие от нас, собаки могут распознавать почти незаметные звуки, такие как шелест листьев, жужжание насекомых или даже капли дождя, падающие на цветы. Это помогает им ориентироваться в окружающей среде.

Что чувствует собака, когда хозяин плачет

Собаки способны улавливать сердечный ритм человека без использования каких-либо устройств.

"Собака сразу чувствует изменения в частоте вашего сердцебиения, понимая ваше эмоциональное состояние," - объясняют специалисты.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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