УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснение

Юрий Берендий
24 сентября 2024, 19:18
97
Кинолог поделилась признаками и действиями, которые владельцы часто воспринимают как то, что их любимцы счастливы, но на самом деле все совсем наоборот.
Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснение
Почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснение кинолога / Коллаж Главред, фото: pexels

Кинолог предупредил владельцев домашних животных о тонких подсказках языком тела, которые могут свидетельствовать о том, что их любимцы далеко не счастливы. Нередко люди неправильно понимают жесты своих любимцев, считая, что мопсы не против определенных действий, которые на самом деле могут вызвать у них беспокойство, передает Mirror.

В своем аккаунте в Instagram The Tired Pooch, женщина, занимающаяся дрессировкой собак, рассказала о том, как наши собаки могут сигнализировать о дискомфорте, даже при обстоятельствах, которые многие воспринимают как молчаливое согласие.

Во время видео-разбора она проиллюстрировала свою точку зрения вместе со своей немецкой овчаркой по имени Рипли, показав типичные взаимодействия, которые могут казаться безобидными.

видео дня

Тренер продемонстрировала, как, сидя возле Рипли, он легонько обнимал ее, а затем похлопывал по затылку, прежде чем сделать предостережение: "Я не хочу, чтобы вы знали, что это означает: "Выглядит ли язык тела вашей собаки так же во время взаимодействия? Если да, остановитесь".

Первым признаком было то, что когда они наклонились к собаке, Рипли посмотрела на своего хозяина, а затем сразу же отвела взгляд в сторону.

"После того, как я поцеловала ее в морду, она сделала стрессовую позу, за которой сразу же последовало интенсивное облизывание губ", - отметила она.

Все еще пытаясь обнять ее, Рипли переключает свое внимание на хозяйку и начинает лизать ее лицо.

"В этот момент большинство людей думают, что собака отвечает на поцелуй, но это не так", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему собака облизывает лицо человека:

Она объяснила, что лизания были медленными, успокаивающими, и Рипли вежливо просила ее прекратить целовать ее и находиться в ее пространстве.

Подчеркнув подписчикам, что она намеренно ведет себя неприятно для целей видео, дрессировщица вернулась для еще одних объятий и отметила, что Рипли прижала уши назад и смотрит на нее "китовым глазом", а также физически встает, чтобы отойти от владелицы.

"Когда она встает и отходит, большинство людей подумают, что она недовольна, но на самом деле посмотрите на огромное количество различных жестов и сигналов, которые она подавала мне", - подчеркнула она.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
Реклама

Главное за день

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:03 Украина
Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:56 Экономика
Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:34 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря 36067

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным 22223

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 11801

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд 4075

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд

Последние новости

20:22

Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одежды

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

Реклама
19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

Реклама
17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

17:23

Сложная операция под обстрелами: ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный заводФотоВидео

17:16

Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила прогнозом

17:04

Сразу несколько "звоночков": эксперт объяснил, когда окружение свергнет Путина

16:46

Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - РозумныйВидео

16:43

Что скрывается за индексом "Е" в магазинных продуктах: перечень запрещенных добавокВидео

16:35

Многолетнему нагару придет конец: как отмыть дно сковородки

16:28

Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

16:18

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - РозумныйВидео

16:06

Итальянцы в восторге: как вкусно приготовить креветки

16:03

"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударомФотоВидео

15:51

"Ситуация ухудшается": россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

15:40

Популярная украинская актриса перенесла операцию: что произошло

15:36

Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в УкраинеВидео

15:28

Недопустим въезд в страну: суд решил, выдавать ли принцу Гарри визу США

15:24

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

15:21

Отправить Путина в отставку: пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля

15:10

Белорусский истребитель мог пересечь госграницу: что известно

15:08

ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:07

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

Реклама
15:02

"Удар по хрупкому эго": Алсу продолжает уничтожать бывшего мужа

14:51

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

14:35

Во время концерта скончался популярный турецкий певец

14:05

Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

14:04

Низкое достоинство: Успенская опустила Киркорова

14:03

Враг может зайти в тыл и закрыть в кольцо: какая новая опасность нависла над ВСУ

14:00

Война затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта – РозумныйВидео

13:55

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

13:54

"Не верю, что Путин готов": Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны

13:49

Вопрос по математике в начальной школе поставил взрослых в тупик

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять