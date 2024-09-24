Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснение

Кинолог поделилась признаками и действиями, которые владельцы часто воспринимают как то, что их любимцы счастливы, но на самом деле все совсем наоборот.

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Почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснение кинолога / Коллаж Главред, фото: pexels

Кинолог предупредил владельцев домашних животных о тонких подсказках языком тела, которые могут свидетельствовать о том, что их любимцы далеко не счастливы. Нередко люди неправильно понимают жесты своих любимцев, считая, что мопсы не против определенных действий, которые на самом деле могут вызвать у них беспокойство, передает Mirror.

В своем аккаунте в Instagram The Tired Pooch, женщина, занимающаяся дрессировкой собак, рассказала о том, как наши собаки могут сигнализировать о дискомфорте, даже при обстоятельствах, которые многие воспринимают как молчаливое согласие.

Во время видео-разбора она проиллюстрировала свою точку зрения вместе со своей немецкой овчаркой по имени Рипли, показав типичные взаимодействия, которые могут казаться безобидными.

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Тренер продемонстрировала, как, сидя возле Рипли, он легонько обнимал ее, а затем похлопывал по затылку, прежде чем сделать предостережение: "Я не хочу, чтобы вы знали, что это означает: "Выглядит ли язык тела вашей собаки так же во время взаимодействия? Если да, остановитесь".

Первым признаком было то, что когда они наклонились к собаке, Рипли посмотрела на своего хозяина, а затем сразу же отвела взгляд в сторону.

"После того, как я поцеловала ее в морду, она сделала стрессовую позу, за которой сразу же последовало интенсивное облизывание губ", - отметила она.

Все еще пытаясь обнять ее, Рипли переключает свое внимание на хозяйку и начинает лизать ее лицо.

"В этот момент большинство людей думают, что собака отвечает на поцелуй, но это не так", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, почему собака облизывает лицо человека:

Она объяснила, что лизания были медленными, успокаивающими, и Рипли вежливо просила ее прекратить целовать ее и находиться в ее пространстве.

Подчеркнув подписчикам, что она намеренно ведет себя неприятно для целей видео, дрессировщица вернулась для еще одних объятий и отметила, что Рипли прижала уши назад и смотрит на нее "китовым глазом", а также физически встает, чтобы отойти от владелицы.

"Когда она встает и отходит, большинство людей подумают, что она недовольна, но на самом деле посмотрите на огромное количество различных жестов и сигналов, которые она подавала мне", - подчеркнула она.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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