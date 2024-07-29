Специалист по поведению собак, который работал со множеством опасных собак, говорит, что самая опасная порода на планете — это не та, о которой вы думаете

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Кинолог назвал самую опасную породу в мире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Специалист по поведению собак объяснил, что, по его мнению, является "самой опасной породой собак" в мире, и ответ может вас удивить.

Уилл Атертон, который делится советами по дрессировке собак в TikTok, где у него более 900 000 подписчиков, рассказал о самой агрессивной породе, с которой ему приходилось иметь дело.

Кто такой Уилл Атертон? Уилл Атертон - известный кинолог из Великобритании, который активно делится советами и рекомендациями в соцсетях. видео дня

"Когда мне постоянно задают этот вопрос: "Какая порода самая опасная?", да, может быть несколько разных пород, на которые я мог бы дать ответ, но реальность такова, что самая опасная порода — это та, которая не была обучена должным образом. Тот, у которого в жизни нет любящего лидера, способного безопасно ориентироваться и направлять ее по жизни", - пояснил эксперт.

Уилл сказал, что любая собака может быть опасной, будь она маленькой или большой.

"У всех собак есть способность кусаться. Все собаки обладают способностью быть опасными. Да, чем они больше и прочнее, тем вред, который они могут нанести, существеннее. Но реальность такова, что если вы не дрессируете свою собаку должным образом, у вас вполне может быть опасная собака — будь то чихуахуа, вплоть до английского мастифа", - подытожил эксперт.

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