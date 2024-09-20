УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифра

Юрий Берендий
20 сентября 2024, 13:36
97
Правильный график кормления собаки является важным фактором для поддержания ее здоровья. Главред выяснил, сколько раз в день нужно кормить собаку.
Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифра
Сколько раз в день кормить собаку - точная цифра удивит / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кормление собаки - это важная часть ухода, которая влияет на ее здоровье, энергию и общее самочувствие. Правильный режим кормления позволяет поддерживать нормальный вес, улучшает пищеварение и предотвращает поведенческие проблемы. Эксперты просветительского проекта AnimalWised рассказали, сколько сколько собака должна есть в день и когда лучше кормить собаку утром или вечером.

Как часто нужно кормить собаку

Большинство ветеринаров и защитников животных советуют кормить взрослую собаку дважды в день с интервалом в 12 часов между приемами пищи. Как отмечают специалисты AnimalWised, этот график кормления имеет несколько преимуществ. Во-первых, он помогает стабилизировать пищеварение собаки, ведь организм приучается к регулярному поступлению пищи, что позволяет избежать перегрузки желудка.

Эксперты подчеркивают важность соблюдения стабильного графика.

"Регулярное кормление помогает собакам чувствовать себя комфортнее и избежать стресса, который часто связан с ожиданием еды", - указывают они.

Кроме того, такой режим позволяет избежать постоянных просьб о еде, поскольку собаки знают, когда наступает их время для кормления.

Смотрите видео о том, сколько должна съедать собака в день:

Почему собак кормят 2 раза в день

По словам экспертов, главное - это придерживаться стабильного интервала в 12 часов.

"Не так важно, кормите ли вы собаку в 8 вечера или в 10, главное - обеспечить последовательность и регулярность", - объясняют в AnimalWised.

Следует также учитывать физическую активность собаки. Эксперты предостерегают от кормления собаки непосредственно перед или после интенсивных физических нагрузок, поскольку это может вызвать серьезные проблемы с желудком, особенно у крупных пород.

"Кормите собаку через час после прогулки, чтобы предотвратить возможные проблемы", - рекомендуют зоологи.

Сколько раз в день кормить собаку по возрасту

Частота кормления собак зависит от их возраста. Зоологи AnimalWised отмечают, что щенков до восьми недель нужно кормить материнским молоком. После этого периода можно постепенно вводить твердую пищу, разделяя ее на 4-5 приемов в день.

С возрастом количество приемов пищи постепенно уменьшается. Например, в возрасте 3-6 месяцев щенков следует кормить трижды в день, а с 6 месяцев до года - дважды в день.

"Очень важно постепенно снижать количество приемов пищи, чтобы пищеварительная система собаки могла адаптироваться", - отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, сколько раз в день кормить собаку по возрасту:

Можно ли взрослую собаку кормить 3 раза в день

Когда собака достигает преклонного возраста, ее потребности могут меняться, особенно из-за состояния здоровья.

"Старшим собакам часто требуется специальный рацион и режим кормления, зависящий от их клинического состояния", - отмечают в AnimalWised.

Некоторые старшие собаки могут предпочитать меньшие, но более частые порции из-за проблем со здоровьем.

В любом случае, важно консультироваться с ветеринаром, чтобы адаптировать график и рацион кормления в соответствии с индивидуальными потребностями животного.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные
Реклама

Главное за день

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:29 Украина
Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:15 Украина
"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победы

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победы

14:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 54896

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - Клочок 12434

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - Клочок

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 12135

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали 11353

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Последние новости

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

Реклама
13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

12:55

Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

12:30

В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

12:30

Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способВидео

12:22

За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

12:20

Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

12:17

"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

Реклама
11:52

"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операцииВидео

11:30

Повестки начали рассылать "Укрпочтой": кто может получить их первыми

11:29

Отключений света в Украине зимой не будет: в правительстве назвали базовый сценарий - СМИ

11:27

У российской популярной певицы умер молодой сын

10:52

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Кроликам - срыв, Крысам - гора проблем

10:51

РФ ударит по Киеву ракетами: стала известна возможная дата

10:48

Украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области – офицер ВСУВидео

10:37

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37

"Профессиональная армия РФ уничтожена": враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ

10:28

Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

10:18

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известноФото

10:13

"Под действием веществ": что случилось с бывшей невестой Владимира Кличко

09:47

Отправка мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: ответ Брюсселя

09:41

Будут свежими месяцами и без холодильника: где правильно хранить яблоки

09:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Весам - разочарование, Близнецам - большая удача

09:13

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

09:01

Почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть": в Пентагоне отреагировали

08:49

Продвигаются дальше: в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области

08:28

Состояние тяжелое: путинист Киркоров в реанимации

08:26

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

Реклама
08:16

Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

08:10

Почему Путин держится крепкомнение

07:54

ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

07:41

РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы: что известно

07:14

Армия РФ продвинулась возле 4 населенных пунктов Донецкой области — DeepState

06:55

Под Москвой вспыхнул мощный пожар: что горит

06:35

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

06:10

Компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобитьсямнение

05:10

Можно ли убирать вечером: какие последствия можно навлечь на себя и родных

04:35

Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять