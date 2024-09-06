'Они сумасшедшие': кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме

Кинолог Уилл Атертон (Will Atherton) считает, что одна из самых популярных пород собак не очень хорошо "вписывается" в "занятые семейные дома".

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Кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме - "они сумасшедшие" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Существует одна популярная порода собак, которая не подходит для занятых семейных домов, по мнению эксперта-дрессировщика. Уилл Атертон, эксперт по поведению собак, который имеет более 900 000 подписчиков в TikTok, дает советы относительно того, какие породы собак лучше всего подходят для определенных владельцев, в зависимости от образа жизни и темперамента, сообщает Mirror.

Отвечая на вопрос поклонника: "Почему вы так ненавидите спаниелей?", Уилл ответил в недавнем клипе: "Я обещаю вам, что это совсем не так".

"Одна из вещей, которые мне нравятся в мире собак больше, чем что-либо другое, - это когда я беру дядю Салли [его собаку - ред.] и мы работаем в поле, делаем какие-то вещи, связанные с охотничьими собаками, и вы видите, как спаниель бьет дичь, продираясь сквозь густой вереск и густые живые изгороди", - сказал он, опираясь на личный опыт. видео дня

Смотрите видео о том, какая порода собак не подходит для жизни в доме:

Он описал наблюдение за охотой спаниелей как не что иное, как "прекрасное".

"Не так много вещей, которые можно увидеть на охоте, - сказал он: "В мире собак не так много вещей, которые можно увидеть более потрясающе, чем это", - сказал ви.

Но именно это, по его мнению, делает их непригодными для семейных домов.

"Проблема в том, что когда вы приносите такую энергию в занятый семейный дом, она редко хорошо вписывается. В моем доме она не будет хорошо сочетаться с моей семьей и моим стилем жизни, это слишком много энергии", - продолжает кинолог.

Его видео набрало тысячи просмотров, люди комментировали его и делились собственным опытом общения со спаниелями. Один из них сказал: "У меня два спаниеля, и я полностью с вами согласен, если честно".

Другой владелец домашнего любимца поддержал его: "У нас кокер без особых исследований, и он мурлычет с энтузиазмом и энергией, но мы как-то ладим - он сумасшедший!"

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