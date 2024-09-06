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Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знают

Андрей Ганчук
6 сентября 2024, 14:41
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Как заточить нож мясорубки наждачкой, казалось бы, понимают многие, однако на практике можно убедиться, что правильная заточка потребует некоторых навыков.
Мясорубка
Как заточить нож мясорубки в домашних условиях, чтобы он стал острым / Скриншот YouTube

В Сети можно встретить множество способов по заточке ножей мясорубки, но не все они могут подойти в конкретный момент. К тому же всегда есть вероятность кратковременного эффекта, и ножи снова и снова приходится подтачивать. Поэтому многие ищут лайфхак, как заточить нож на мясорубке. Один из способов нас заинтересовал и мы решили им с вами поделиться.

Автор YouTube-канала Apro Habt показал, как заточить нож, восстановить сетку, и каких советов следует придерживаться. Нужно помнить, что сама сетка – это тоже нож.

Как заточить нож от мясорубки наждачной бумагой

Кладем сетку в уксус

Со временем сетка ржавеет и изнашиватся, ее можно очистить при помощи уксуса. Кладем сетку в лоток, заливаем 9% уксусом и оставляем постоять на ночь. После того, как она пробыла в уксусе пару часов, ее нужно потереть. Уксус следует два раза заменить, поскольку в нем появляется много ржавчины.

Наждачной бумагой чистим каждое отверстие сеткой. Автор советует намотать наждачку на гвоздь, зажать его шуроповертом и так очищать сетку.

Берем лист ДСП и наждачную бумагу

На ДСП кладем наждачную бумагу, нужно сделать несколько подходов по очистке сетки: начиная с зернистости 180, продолжить 240, затем 500, 1000 и 1500.

Автор утверждает, что уже после обработки на 500 можно увидеть зеркальный блеск сетки.

Точим нож мясорубки

Если нет никаких повреждений или деформаций, нож нужно точить на зернистости 500 и заканчивать 1500.

После того, как все готово, нужно собрать мясорубку, но не затягивать сетку слишком туго, иначе нож в ней будет тяжело проворачиваться.

Прокрутите кусок сала в мясорубке

Это нужно сделать, чтобы смазать сетку и отверстия в ней. К тому же сало соберет остатки пыли и грязи.

Протираем сетку мясорубки

Автор советует всегда, когда помыли мясорубку после работы с ней, протирать сетку насухо. Иначе она будет ржаветь и плохо крутить.

Смотрите видео, как правильно заточить ножи механической мясорубки:

Что такое Apro Habt?

Apro Habt – украинский YouTube-канал, посвященный лайфхакам по хозяйству и ремонтам. Автор делится собственным опытом. У канала более 5 миллионов просмотров, указано в описании.

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