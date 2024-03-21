Как заточить секатор: самый простой, но очень хороший способ

Если вы не знаете, можно ли наточить секатор, чтобы он снова стал острым и рабочим, попробуйте заточить его при помощи смоченного водой точильного камня.

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Как правильно ухаживать за секатором и хорошо наточить инструмент / Скриншот YouTube

Каждый садовод во время работ с деревьями сталкивается с проблемой, когда секатор затупляется и уже не справляется со своей прежней работой. Возникает вопрос, как наточить секатор для обрезки деревьев. Мы расскажем вам о простом способе, который поможет его хорошо заточить.

На YouTube-канале Делай сам поделились интересным советом, как хорошо заточить секатор перед садовыми работами, если инструмент изрядно затупился.

Почему секатор жует и как правильно его заточить

Подготовьте камень для заточки секатора

Приготовьте заранее точильный камень (брусок). Он продается в хозяйственных магазинах и сейчас есть у многих хозяев в доме. Камень нужно предварительно замочить в воде. После этого разбираем секатор – надо снять гайку и винт.

Точим секатор о точильный камень

Сначала точим опорное лезвие. 30-35 градусов – вот, какой должен быть угол заточки секатора. Легкими движениями трем по вертикали.

Ополаскиваем камень и убираем всю грязь

Далее точим уже режущую часть. Трем полотно лезвия о камень с двух сторон. Режущую часть нужно плотно прижимать к камню, чтобы была ровная плоскость.

После этого режущую часть трем об угол точильного камня.

Собираем секатор после заточки

Секатор нужно вытереть насухо и собрать. Там, где будет закручиваться винт, нужно капнуть каплю масла, после чего немного протереть это место, накинуть гайку, вставить пружинку и все закрутить.

Теперь ваш секатор будет острым и сможет хорошо выполнять свою работу в хозяйстве. Правильно заточенный инструмент значительно упрости садовые обязанности каждого дачника.

Смотрите видео, как правильно заточить секатор:

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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