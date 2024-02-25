Обработка деревьев перед весной: чем опрыскивать – копеечное средство спасет сад

Главные советы садоводам – простая и эффективная обработка сада от вредителей и болезней.

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Обработка сада с весны до осени / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/pasja1000, Pixabay/Mariakray

Вопрос совершенствования методов минерального питания плодовых деревьев является одним из главных, при решении проблемы весенней обработки сада. Ученые отмечают, что антропогенное действие внесения удобрений можно считать рациональным при условии, если оно способствует в течение одного или нескольких вегетационных периодов достижению оптимального уровня показателей урожайности.

Простыми словами, агрохимические исследования показывают эффективность питания садовых культур азотом, фосфором, калием, а также микроэлементами с целью получения высокого урожая. Об этом пишут научные сотрудники Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины в специализированном межведомственном тематическом научном сборнике "Садоводство".

/ sadivnytstvo.kiev.ua

Специалисты отмечают, что результаты исследования говорят - при сбалансированном минеральном питании повышается общая устойчивость плодовых деревьев к неблагоприятным факторам. Садоводам стоит помнить, что максимальное поступление питательных веществ в плодовые деревья отмечено:

при влажности 70-80% НВ;

температуре 22-26 ºС;

содержании N-NO3 в почве 14,5-21,7 мг / кг.

/ sadivnytstvo.kiev.ua

Чем впервые опрыскивать деревья весной

Специалисты в сфере садоводства обращают внимание на то, что при первом опрыскивании деревьев весной стоит остановить выбор на нескольких средствах:

3% Бордосская смесь;

железный купорос;

Нитрофен;

концентрированный раствор мочевины (карбамида);

Чем обработать деревья ранней весной до распускания почек

Особое внимание следует уделять обработке деревьев до распускания почек, ведь именно от этого напрямую зависит качество будущего урожая. Опытные садоводы говорят о том, что в этот период стоит уделить внимание обработке плодовых деревьев специальной баковой смесью. Ее состав довольно прост и доступен буквально на каждом дворе. Туда входят Биошок и 30Д. в то же время следует обратить внимание на то, что опрыскивание выполняют при устойчивой среднесуточной температуре 5 градусов тепла.

Смотрите видео - система экологически безопасной защиты плодовых деревьев:

Когда весной нужно опрыскивать плодовые деревья

Вопрос первого опрыскивания деревьев весной зависит от особенностей климатической зоны, в которой выращивают культуры. Однако общие рекомендации говорят о том, что этот процесс стоит запускать в период формирования почек (как правило, в середине марта).

Садоводам стоит помнить о том, что эта процедура направлена на защиту деревьев от вредных микроорганизмов. Технология обработки довольно проста и с ней справится даже начинающий. Специалисты советуют во время первого опрыскивания очистить ствол дерева щеткой, а также уделить особое внимание трещинкам коры.

Что известно о защите плодовых деревьев Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.

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