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Что символизирует дерево вяз: действительно ли оно является "деревом смерти"

Дмитрий Видоменко
28 ноября 2023, 18:43
"Почему дерево вяз так называется" ‒ вопрос, который беспокоит не только фанатов серии фильмов "Кошмар на улице Вязов". Главред разбирается с этой темой.
Вяз, дерево
Что символизирует дерево вяз? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Название "вяз" происходит от древнерусского слова "вязь" или "вязина", что означает плетеное изделие. Вяз был широко использован для изготовления различных предметов, таких как корзины, сундуки, изгороди и другие плетеные изделия.

Почему дерево вяз так называется

Дерево вяз было выбрано для этих целей из-за своей гибкости и прочности. Вязы (род деревьев и кустарников) известны своей прочной и гибкой древесиной. Они были популярны в культуре и бытовой деятельности различных народов. Название "вяз" как дерева было, вероятно, использовано из-за того, что его древесина была применена для плетения, как и другие части дерева для создания различных изделий.

Таким образом, название "вяз" для этого дерева связано с его использованием в плетении и создании плетеных изделий.

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Что символизирует дерево вяз

Название "вяз" для дерева связано с особенностью его древесины. Вяз (род растений семейства вязовых) обладает особо прочной и гибкой древесиной, что делает его подходящим для различных хозяйственных и ремесленных целей.

Слово "вяз" происходит от древнерусского слова "вязь" или "вязина", что означает плетеное изделие. Дерево вяз было часто использовано для создания плетеных изделий, таких как корзины, изгороди, сундуки и другие предметы. Его гибкость и прочность делали его популярным материалом для плетения и других ремесленных работ.

Таким образом, название "вяз" связано с традиционным использованием этого дерева для плетения и создания различных изделий.

Вяз, дерево

Вяз древесный вампир

Кельтские друиды еще с древности называли вяз дерево ильм (elm) и считали его древесным вампиром, который забирает лишнюю энергию, защищая мир от злых сил.

По одному из британских поверий ‒ зачастую, когда люди проходили под ильмом, на них случайно падала ветка и убивала насмерть. Вот такое вот это дерево "киллер".

Со смертью у него точно какое-то соглашение, потому что вяз может возрождаться, словно феникс из пепла. В 1960-ых годах, в Соединенных Королевствах вязы были почти полностью истреблены одной напастью – жуками-короедами. Но ильм так просто не сдается, может с виду он и мертвый, но его массивные корни все еще хранят в себе жизнь. Через десятки лет новые деревья повырастали из корней и восстановили популяцию. Ученые говорят, что подобное происходило ещё много веков назад, но вяз в итоге все время выживал.

Вяз, дерево

Вяз дерево смерти

Ассоциация с вязом как с "деревом смерти" - чистейшей воды случайность, которая связана с одним несчастным случаем в 1943 году в Англии. Именно оттуда и разнеслась весть о "якобы" плохих свойствах вяза ‒ естественно, по пути обрастая всякими выдумками.

18 апреля 1943 года, четыре подростка прогуливались по долине Хагли. Это место уже тогда было плотно связано с мистикой, там росло огромное дерево, известное в местных страшилках под названием "Ведьмин Вяз". Один из парней решил, что будет хорошей идеей – забраться на это дерево, в поисках птичьих гнезд. Но нашел он там совсем не то, что искал. В дупле подросток, забравшийся на верхушку ствола, обнаружил человеческий череп.

Подростки бросились бежать со всех ног. Один из них решился рассказать о страшной находке родителям, а те сообщили в полицию. Позже из дерева достали человеческий скелет, обувь, кольцо и элементы одежды. Но вот идентифицировать скелет так и не смогли. После этого случая, неизвестные стали оставлять загадочные надписи на обелисках и стенах соседнего города Бирмингем, которые гласили: "Кто оставил Беллу в ведьмином вязе?".

Кто именно занимался этим, разумеется, неизвестно, но история вышла за пределы Англии и приклеила на, в общем-то безневинное, дерево ярлык "дерево смерти".

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