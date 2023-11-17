Где на самом деле находилась Атлантида: эта загадка древности удивит всякого

В каком году Атлантида ушла под воду и была ли она вообще – Главред разбирается в одной из самых древних загадок человеческой истории.

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Существовала ли Атлантида? / коллаж Главред, скриншоты из видео

Вопрос о местонахождении Атлантиды остается загадкой, и до сих пор нет никаких убедительных доказательств ее существования или конкретного расположения.

Где на самом деле находилась Атлантида

Впервые историю об Атлантиде описал один из родоначальников древнегреческой философии Платоном в его диалогах "Тимей" и "Критий". Платон утверждал, что Атлантида была могущественной островной державой, которая существовала тысячи лет назад, но была уничтожена "одним днем и одной ночью".

Существует множество теорий о том, где могла находиться Атлантида, но большинство из них базируются на том, что Атлантида была вымышленным местом либо вовсе была классической аллегорией, которую придумал Платон для каких-то своих политических либо философских идей.

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Некоторые исследователи предлагают в качестве местоположения Атлантиды различные локации: Средиземноморье, Карибское море, Антарктида или даже Ирландия. Однако, ни одна из этих теорий не получила широкого признания в научном сообществе, и большинство ученых склоняются к тому, что Атлантида, скорее всего, была вымышленной местом.

В каком году Атлантида ушла под воду

Атлантида, согласно описанию Платона в диалогах "Тимей" и "Критий", предположительно, в течение одного дня и одной ночи. Однако, поскольку Атлантида является мифическим местом, созданным в древнегреческой философии, нет конкретных исторических данных о ее существовании или исчезновении.

Таким образом, отсутствует точный год или период, когда, согласно мифу, Атлантида ушла под воду.

Кем были атланты

Согласно древнегреческой мифологии, атланты – это народ, населявший мифическую страну Атлантиду. Описание атлантов и Атлантиды встречается в диалогах Платона "Тимей" и "Критий". По мифу, атланты были потомками бога Посейдона и обладали выдающимися характеристиками. Атланты строили великолепные города и создали могущественную цивилизацию, которая, однако, была уничтожена великим катаклизмом.

Какой рост был у атлантов

В мифологии и легендах, связанных с Атлантидой, нет конкретных утверждений относительно роста атлантов. Описания атлантов в основном фокусируются на их божественных или героических качествах, а не на физических характеристиках, таких как рост ‒ и он якобы был гигантским (в районе пяти метров).

Атланты, согласно мифам, были потомками бога Посейдона (повелителя морей и брата громовержца Зевса) и обладали выдающимися способностями. Они строили великолепные города и принимали участие в различных мифических событиях, но конкретные детали о их физических характеристиках остаются в пределах легендарного и мифического.

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