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Можно ли создать вечный двигатель: сведения об этом устройстве сразят наповал

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 14:51
"Почему нельзя создать вечный двигатель" ‒ эта тема уже много веков беспокоит внимание людей. Главред разбирается в данном вопросе.
Вечный двигатель
Вечный двигатель - можно ли создать такое устройство? / коллаж ua.depositphotos.com

Научный термин "вечный двигатель" (он же на латыне "Perpetuum Mobile") обычно относится к гипотетическому устройству, которое способное работать бесконечно, без внешнего источника энергии.

В чем суть вечного двигателя

Однако, согласно законам термодинамики, такое устройство невозможно создать. Законы термодинамики, основные принципы, регулирующие трансформацию энергии, указывают, что нельзя создать машину, которая преобразует тепло полностью в механическую энергию без потерь. Второй закон термодинамики, сформулированный как закон энтропии, гласит, что в изолированной системе энтропия (мера беспорядка) всегда увеличивается и может сохраняться только, если добавляется энергия извне.

Таким образом, идея вечного двигателя в принципе противоречит фундаментальным законам физики. Научное сообщество сходится во мнении, что перпетуум мобиле, способное работать вечно без внешнего источника энергии, является невозможным устройством в рамках известных физических законов.

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Можно ли создать вечный двигатель

Согласно известным законам физики, создание вечного двигателя, способного работать бесконечно без внешнего источника энергии, считается невозможным. Это противоречит основным принципам термодинамики, в частности, второму закону термодинамики.

Второй закон термодинамики утверждает, что в изолированной системе энтропия (мера беспорядка) всегда увеличивается, и система приходит к термодинамическому равновесию, при котором не может происходить бесконечное преобразование энергии без потерь.

Таким образом, научное сообщество считает, что вечный двигатель, работающий в соответствии с законами физики, не может быть создан. Важно отметить, что эти принципы основаны на многолетних экспериментах и наблюдениях и являются фундаментальными для нашего понимания физических процессов.

Вечный двигатель

Почему невозможно создать вечный двигатель

Невозможность создания вечного двигателя связана с основными принципами термодинамики, которые описывают, как энергия взаимодействует в системах. В частности, два основных закона термодинамики приводят к выводу, что вечный двигатель, который работает бесконечно без внешнего источника энергии, несовместим с физическими законами:

Первый закон термодинамики (закон сохранения энергии): Этот закон гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, а может только изменять свою форму. Таким образом, даже если у вас есть устройство, которое кажется работает вечно, оно все равно должно получать энергию из какого-то источника, иначе оно нарушило бы закон сохранения энергии.

Второй закон термодинамики. Этот закон включает несколько принципов, но одним из ключевых является концепция энтропии. Энтропия представляет собой меру беспорядка в системе. Второй закон термодинамики утверждает, что в изолированной системе энтропия неуклонно увеличивается со временем, и энергия становится все более распределенной и менее доступной для работы.

Таким образом, вечный двигатель, который работает бесконечно без внешнего источника энергии, противоречит идеям закона сохранения энергии и второго закона термодинамики. Многие попытки создания подобных устройств были предметом исследований, но они все сталкиваются с фундаментальными ограничениями физических законов.

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