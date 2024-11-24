Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

https://glavred.info/ukraine/sily-oborony-porazili-zrk-s-400-rossiyskih-okkupantov-na-kurshchine-genshtab-10616957.html Ссылка скопирована

Атакованное подразделение вело боевую работу в режиме "земля-земля" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 ОМБр

Что сообщили в Генштабе:

ВСУ успешно атаковали врага 24 ноября

В результате удара пострадал ракетный полк РФ в Курской области

Украина ударила по подразделению ВС РФ, которое, скорее всего, обстреливало гражданских

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям армии страны-агрессора России в ночь на 24 ноября, сообщает Генштаб ВСУ.

Удар нанесен по зенитно-ракетному дивизиону 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Уже известно, что ВСУ успешно попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

видео дня

"Указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - говорится в сообщении.

С-400 / Инфографика: Главред

В Генштабе Вооруженных сил Украины также отметили, что боевая работа по военным целям оккупантов продолжается.

Удары Сил Обороны по объектам РФ

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли удар по составу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб" в Белгородской области. Поражение таких объектов создает значительные логистические трудности русской армии и существенно ослабляет ее наступательные возможности.

Ранее также стало известно, что в результате атаки Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября могли были убиты генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук и 18 вражеских военных. Также могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Накануне три беспилотника прилетели в Пензу. И несмотря на то, что власти РФ очевидно, что отчитались об успешной работе ПВО, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил атаку на нефтехранилища завода нефтегазового оборудования.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред