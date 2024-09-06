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"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обречены

Юрий Берендий
6 сентября 2024, 15:28
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Психолог и специалист по восстановлению отношений доктор Кэти Никерсон назвала 4 главных признака того, что в отношениях в паре "обречены на провал".
'Развод на горизонте': психолог назвала 4 признака того, что отношения обречены
4 признака того, что отношения обречены - как выявить токсичные отношения / Коллаж Главред, фото: pexels

Хотя каждый желает долгого и счастливого брака, это не всегда получается так. Это побудило клинического психолога и специалиста по восстановлению отношений доктора Кэти Никерсон поделиться четырьмя четкими признаками того, что отношения закончатся разводом, сообщает Mirror.

Обращаясь к своим 193 000 подписчиков TikTok, она спросила: "Они известны как "Четыре всадника Готтмана". Вы боретесь с кем-то из них?". В своем видео она продолжила объяснять четыре типа поведения, на которые нужно обращать внимание. "Знаете ли вы, что есть четыре типа поведения, и если вы проявляете их в своих отношениях, они предсказывают разрыв или развод с вероятностью более 90%", - сказала она.

Специалист рассказала, как доктор Джон Готтман из Института Готтмана наблюдал за 130 молодожёнами, чтобы предсказать, выдержат ли их отношения испытание временем.

видео дня

"Во время нашего исследования мы с командой попросили эти пары провести пятнадцать минут в лаборатории, пытаясь разрешить постоянный спор, который у них был, пока мы снимали их на видео. Пока они разговаривали, датчики, прикрепленные к их телам, измеряли уровень их стресса на основе различных измерений их системы кровообращения", - говорится в заявлении Института Готтмана.

Делясь своими выводами, назвала 4 признака того, что отношения "обречены на провал". Первый из этих признаков - презрение.

"Когда вы испытываете внешнее отвращение к своему партнеру, вы закатываете глаза, стонете, делаете жесты, которые показывают, что вы презираете его. Вторая - критика, когда вы постоянно критикуете своего партнера", - указывает она.

Смотрите видео о том, какие есть признаки кризиса в отношениях:

@drkathynickerson These are known as Gottman's Four Horsemen. Вы боретесь с любым из них? #affairs #affairrecovery#cheating#relationshipadvice#marriageadvice♬ original sound - Dr Kathy Nickerson

Переходя к третьей причине, доктор Никерсон объяснила, как игнорирование может привести к разрыву отношений.

"Это когда вы фактически даже не слушаете замечания партнера, вы просто ставите каменную стену. Четвертый - это защитная позиция, когда вы не слушаете, не берете на себя никакой ответственности, а просто защищаетесь и говорите своему партнеру, что он сумасшедший, потому что думает то, что делает", - резюмировала она.

В то время как некоторые пользователи делились собственным опытом с "Четырьмя всадниками" Готтмана, другие благодарили доктора Готтмана и доктора Никерсона за то, что они поделились предупреждающими знаками, которых следует остерегаться.

Комментируя свой пост, одна пользовательница сказала: "Да, развод на горизонте".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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