8 признаков того, что у вас токсичные отношения: как спастись от них

Если вы испытываете некоторые из 8 признаков токсичных отношений, возможно, вам нужна помощь.

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Как понять, что у вас токсичные отношения / коллаж: Главред, фото: pexels

По-настоящему токсичные отношения трудно заметить. Специалисты рассказали и объяснили, как понять, что ваши отношения токсичны и как от них освободиться.

Узнайте главные признаки, как распознать признаки абьюза в отношениях и научиться их понимать, пишет LADbible.

Отсутствие поддержки: желание успеха вашего партнера свидетельствует о том, что у вас "здоровые отношения". Если это перерастает в соревнования, кто больше зарабатывает, кто больше делает по дому и т.д., стоит задуматься. Обратите внимание на то, поддерживает ли любимый человек вас в повседневных делах. Обида. Скрытая обида может привести к разочарованию, которые могут накапливаться со временем. Неспособность быть открытым с любимым человеком может стать опасной идеей в долгосрочной перспективе. Честность в отношениях очень важна. Постоянный стресс. Если вы или ваш партнёр не помогаете друг другу чувствовать себя менее напряжённым, то, скорее всего, возникнут психические и физические проблемы. Отсутствие ухода за собой. Вы перестали заниматься теми увлечениями, которые раньше вам нравились, и вместо этого заменили их работой или семейными обязательствами. Не стоит пренебрегать своими увлечениями ради любимого человека. Нормально любить разные вещи, блюда и хобби. Перекладывание вины. Как взрослый, вы должны отвечать за свои ошибки, но в то же время не критиковать партнера, если он ошибается. Вместо того, чтобы сказать "это твоя вина", возможно, скажите "как мы можем это исправить?". Надеяться на изменения. Надежда не очень полезна без действия. Если вы хотите что-то изменить в ваших отношениях, сделайте что-то для этого, а не только ждать этого. Потерянные отношения. Если наличие партнера мешает вам видеться с друзьями и семьей, то убедитесь, что вы решаете это, а не кто-то за вас. Особенно, если ваш партнер не позволяет вам встречаться с определенными людьми. Игнорирование потребностей. Часто в начале отношений вы стремитесь сделать все возможное, чтобы убедиться, что ваш партнер доволен будущими планами. Такие мелочи, как разрешение партнеру всегда выбирать, какой фильм смотреть или в какой ресторан пойти, могут привести к проблемам.

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