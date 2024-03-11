8 признаков того, что у вас токсичные отношения: как спастись от них

Если вы испытываете некоторые из 8 признаков токсичных отношений, возможно, вам нужна помощь.
По-настоящему токсичные отношения трудно заметить. Специалисты рассказали и объяснили, как понять, что ваши отношения токсичны и как от них освободиться.
Узнайте главные признаки, как распознать признаки абьюза в отношениях и научиться их понимать, пишет LADbible.
- Отсутствие поддержки: желание успеха вашего партнера свидетельствует о том, что у вас "здоровые отношения". Если это перерастает в соревнования, кто больше зарабатывает, кто больше делает по дому и т.д., стоит задуматься. Обратите внимание на то, поддерживает ли любимый человек вас в повседневных делах.
- Обида. Скрытая обида может привести к разочарованию, которые могут накапливаться со временем. Неспособность быть открытым с любимым человеком может стать опасной идеей в долгосрочной перспективе. Честность в отношениях очень важна.
- Постоянный стресс. Если вы или ваш партнёр не помогаете друг другу чувствовать себя менее напряжённым, то, скорее всего, возникнут психические и физические проблемы.
- Отсутствие ухода за собой. Вы перестали заниматься теми увлечениями, которые раньше вам нравились, и вместо этого заменили их работой или семейными обязательствами. Не стоит пренебрегать своими увлечениями ради любимого человека. Нормально любить разные вещи, блюда и хобби.
- Перекладывание вины. Как взрослый, вы должны отвечать за свои ошибки, но в то же время не критиковать партнера, если он ошибается. Вместо того, чтобы сказать "это твоя вина", возможно, скажите "как мы можем это исправить?".
- Надеяться на изменения. Надежда не очень полезна без действия. Если вы хотите что-то изменить в ваших отношениях, сделайте что-то для этого, а не только ждать этого.
- Потерянные отношения. Если наличие партнера мешает вам видеться с друзьями и семьей, то убедитесь, что вы решаете это, а не кто-то за вас. Особенно, если ваш партнер не позволяет вам встречаться с определенными людьми.
- Игнорирование потребностей. Часто в начале отношений вы стремитесь сделать все возможное, чтобы убедиться, что ваш партнер доволен будущими планами. Такие мелочи, как разрешение партнеру всегда выбирать, какой фильм смотреть или в какой ресторан пойти, могут привести к проблемам.
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