Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки: то, что было внутри - противно

Дебби Сэндлер, эксперт по уборке, недавно поделилась в Instagram потрясающим и "неприятным" открытием, которое она сделала на собственной кухне.

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Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки - находка впечатляет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Фанатка уборки сделала "неприятное" откровение о своей микроволновке, открыв тайную камеру, заполненную неприятной смесью старых объедков и соусов.

Гуру домашней уборки Дебби Сэндлер просверлила микроволновую печь, чтобы обнаружить скрытый отсек, наполненный жиром и грязью. Пораженная находкой, она взялась за серьезную уборку, одновременно просвещая своих подписчиков в Instagram.

"Бьюсь об заклад, вы все сейчас открыли рты... я права?" подписала она свое видео. "Это была я, когда узнала об этом". видео дня

Женщина подчеркнула, что микроволновые печи, установленные над плитами, обычно имеют это скрытое пространство, которое требует внимания. В своем видео она называет это место "самой отвратительной вещью на вашей кухне" и советует тщательно мыть его раз в два года и заменять угольный фильтр, который скрывается внутри, сообщает Express.

Смотрите видео о том, где находится тайное отверстие в микроволновке:

Между тем, профессионалы из британской компании Hisense отмечают, что микроволновка может очень быстро стать рассадником бактерий и микробов, если ее не чистить регулярно.

Они добавляют, что довольно часто пища разбрызгивается на боковые стенки и крышу внутреннего отделения, что способствует размножению микробов, если оставить ее надолго.

"Чтобы поддерживать микроволновую печь в идеальном состоянии, протирайте ее изнутри и снаружи минимум раз в неделю. Чтобы удалить более сложные пятна, нагрейте миску с водой с ломтиками лимона в течение нескольких минут, а затем протрите внутреннюю поверхность. Пар разрыхлит грязь, а лимон нейтрализует неприятные запахи, и вы получите микроволновую печь без бактерий", - резюмируют специалисты.

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