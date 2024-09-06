Почему всегда нужно умывать лицо по утрам: в Сети удивили причиной

В основном все имеют свои режимы красоты: умывание лица дважды в день и нанесение различных масок, кремов и сывороток для сияющего вида лица.
Недавно в Сети пользователи начали обсуждать довольно ужасную причину, почему не стоит забывать умывать лицо утром. Также некоторые читатели поделились жуткими подробностями о состоянии здоровья и анатомии человека. Один ответ, в частности, привлек внимание многих людей, передает Mirror.
"Подкожный клещ живет преимущественно на человеческих ресницах и является осьминогим паразитом, который питается кожей и жиром. Они остаются скрытыми в волосяных фолликулах в течение дня и появляются ночью, чтобы есть, откладывать яйца и выделять отходы. поэтому утром надо умывать лицо", - написал один из пользователей.видео дня
Известно, что ресничные клещи, клещи Demodex - это крошечные паукообразные, которые живут вблизи волосяных фолликулов на лице и глазах. Они являются частью нашего естественного микробиома и обычно безвредны. Однако чрезмерный рост может привести к проблемам с кожей и глазами.
Когда этих клещей слишком много, тогда могут возникнуть такие проблемы, как дерматит, воспалительные акне, розацеа и алопеция. Клещи могут распространяться от одного человека к другому, поэтому не стоит делиться любой косметикой, которая контактирует с ресницами, в частности тушью и кисточками для ресниц.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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