Почему всегда нужно умывать лицо по утрам: в Сети удивили причиной

Пользователь в соцсети поделился ужасной причиной, почему вы всегда должны умывать лицо по утрам.

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Почему нужно умываться с утра / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

В основном все имеют свои режимы красоты: умывание лица дважды в день и нанесение различных масок, кремов и сывороток для сияющего вида лица.

Недавно в Сети пользователи начали обсуждать довольно ужасную причину, почему не стоит забывать умывать лицо утром. Также некоторые читатели поделились жуткими подробностями о состоянии здоровья и анатомии человека. Один ответ, в частности, привлек внимание многих людей, передает Mirror.

"Подкожный клещ живет преимущественно на человеческих ресницах и является осьминогим паразитом, который питается кожей и жиром. Они остаются скрытыми в волосяных фолликулах в течение дня и появляются ночью, чтобы есть, откладывать яйца и выделять отходы. поэтому утром надо умывать лицо", - написал один из пользователей. видео дня

Известно, что ресничные клещи, клещи Demodex - это крошечные паукообразные, которые живут вблизи волосяных фолликулов на лице и глазах. Они являются частью нашего естественного микробиома и обычно безвредны. Однако чрезмерный рост может привести к проблемам с кожей и глазами.

Когда этих клещей слишком много, тогда могут возникнуть такие проблемы, как дерматит, воспалительные акне, розацеа и алопеция. Клещи могут распространяться от одного человека к другому, поэтому не стоит делиться любой косметикой, которая контактирует с ресницами, в частности тушью и кисточками для ресниц.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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