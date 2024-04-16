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Уход не нужен, засуха не страшна: какие растения можно посадить на могиле

Сергей Кущ
16 апреля 2024, 14:59
Мы подробно расскажем, что посадить на кладбище.
Что посадить возле могилы
Что посадить возле могилы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

При подборе цветов для озеленения кладбища необходимо отдать предпочтение растениям, которые легко поддерживаются и устойчивы к неблагоприятным условиям, таким как морозы и засуха.

Что можно посадить на кладбище?

Среди идеальных вариантов для посадки на кладбище без постоянного полива можно выделить такие растения, как седумы, розмарин и вербейник, а также неприхотливые сорта роз. Следует избегать экзотических видов цветов, требующих особого ухода, чтобы избежать проблем с их укоренением на кладбище, пишут эксперты.

Что такое кладбище?

Кладбище, или кладбище - место, отведенное для захоронения тел и останков умерших людей, где осуществляют церемонию, ритуал захоронения - похороны; поминовение умерших, пишет Википедия.

Суккуленты являются отличным выбором для озеленения кладбищ, так как они не требуют особого ухода и устойчивы к засухе. Среди примеров суккулентов, которые идеально подходят для посадки на могилах, можно выделить различные виды очитка и седума, каменную розу и молодилу.

Какие растения можно посадить на могиле?

Выбор многолетних цветов для кладбища также следует проводить с учетом их способности переносить засуху и расти без особых хлопот. Такие популярные растения, как тысячелистник, барвинок и ландыш, могут адаптироваться к различным типам почвы и цвести на протяжении сезона.

Однолетние цветы также могут быть успешно использованы для озеленения кладбищ, придавая ландшафту яркие краски и разнообразие. Среди популярных вариантов таких цветов можно выделить анютиные глазки, календулу, садовую гвоздику и сухоцветы.

При выборе цветов для кладбища из луковичных стоит отдать предпочтение простым сортам нарциссов и тюльпанов, избегая слишком экзотических видов. Кроме того, рекомендуется выбирать цветы приглушенных оттенков, чтобы создать умиротворяющую атмосферу.

Смотрите видео о том, что можно посадить на кладбище:

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