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Почему в день рождения умершего нельзя ходить на кладбище: об этом знают единицы

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 20:15
День рождения умершего - это день, когда мы можем вспомнить о нем и почтить его память. Но есть ли какие-либо запреты на посещение кладбища в этот день?
Почему в день рождения умершего нельзя ходить на кладбище: об этом знают единицы
Когда стоит и не стоит идти на кладбище / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вопрос о том, можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего, является спорным. В некоторых культурах считается, что это нельзя делать, в то время как в других это не запрещено.

Почему нельзя ходить на кладбище в день рождения умершего

В народе существует поверье, что в день рождения умершего нельзя ходить на кладбище. Это связано с тем, что етот день считается днем рождения души, а не тела. В этот день душа умершего посещает свою могилу и, если на кладбище будут присутствовать живые люди, это может ее напугать или расстроить.

Есть и другое объяснение этому поверью. В народе считалось, что в день рождения умершего он может вернуться в мир живых. Если живые люди придут на кладбище, они могут помешать ему вернуться в загробный мир.

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Однако, в украинской традиции нет запрета на посещение кладбища в день рождения умершего. Церковь считает, что поминовение умерших можно совершать в любой день, в том числе и в день их рождения.

Таким образом, вопрос о том, можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего, является сугубо личным. Каждый сам решает, верить ли в эти поверья, или нет.

Когда нельзя идти на кладбище

В христианской традиции считается, что нельзя ходить на кладбище в такие дни:

  • В воскресенье, поскольку это день праздника и отдыха.
  • В большие церковные праздники, такие как Пасха, Троица, Рождество, Богоявление, Всех святых.

Кроме того, в Украине существует несколько дополнительных запретов на посещение кладбища:

  • В день рождения умершего, поскольку считается, что в этот день он посещает свой дом, чтобы увидеть своих близких.
  • В день смерти умершего, потому что в этот день умерший посещает свое место захоронения. Поэтому посещение кладбища в этот день может быть воспринято как препятствие ему.
  • В среду и пятницу, поскольку эти дни считаются неблагоприятными для посещения кладбища.

Конечно, эти запреты довольно традиционны, и не все их соблюдают.

Почему нельзя ходить на кладбище в воскресенье

В христианстве воскресенье часто считается святым днем, потому что это день воскресения Иисуса Христа. Этот день посвящен Богу и посещение кладбища в этот день считается нарушением праздника. Поэтому в некоторых христианских традициях посещение кладбища в воскресенье может восприниматься как несчастливое или недопустимое с точки зрения религиозных убеждений.

Что нужно делать в день рождения покойного

Вот несколько советов, как почтить память покойного в день его рождения:

  • Если вы не суеверны, то можете посетить могилу покойного, помолиться за него и оставить цветы.
  • Помолитесь за него дома или в церкви.
  • Зажгите свечу в память об умершем.
  • Вспомните его добрые дела и поблагодарите его за то, что он был в вашей жизни.
  • Поделитесь воспоминаниями о нем с близкими.
  • Можете также сделать что-то хорошее в его честь, например, посадить дерево или пожертвовать деньги на благотворительность.

Можно ли идти на кладбище в свой день рождения

Вопрос можно ли посетить кладбище в свой день рождения часто является личным и зависит от индивидуальных убеждений, традиций и культурных обычаев. Нет жестких правил, и во многом это зависит от личного отношения к такому визиту.

Некоторые люди считают, что посещение кладбища в день их рождения может быть способом почтить не только свою жизнь, но и память тех, кого они потеряли. Это может быть время для размышлений, медитации или просто тихого почитания.

Другие верят, что в день рождения человека должны помнить о жизни, а не смерти. Поэтому посещение кладбища в этот день недопустимо. Празднование Дня рождения обычно связано с радостными событиями, празднованием жизни, а не вспоминанием смерти или трауром.

Поминают ли покойного в день его рождения

В христианской традиции усопших поминают в день их смерти. Однако, если день рождения умершего совпадает с днем его смерти, то его также могут поминать в этот день.

В некоторых культурах усопших поминают в день их рождения. Этот день считается особенным для них, и в этот день близкие собираются вместе, чтобы помолиться за них и вспомнить их добрые дела.

Решение о том, поминать ли покойного в день его рождения, является личным. Если вы хотите почтить память умершего в этот день, Вы можете помолиться за него, вспомнить его добрые дела или просто провести время с близкими, которые также помнят его.

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