Кожа будет сиять: массаж лица огурцом стал новым трендом в ТикТоке

В сети TikTok завирусился новый бьюти-тренд - массаж вовсе не гуаша, а обычным огурцом.

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Массаж огурцом - новый тренд TikTok / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

Помните фильмы из 90-х, где женщины перед важным мероприятием лежат с огурцами на глазах? Мода, как и история, циклична, поэтому в популярной среди молодежи сети Тикток становится популярным массаж этим зеленым овощем.

Наши мамы и бабушки не сомневались в чудодейственном эффекте огурца, поэтому часто использовали его в домашнем уходе за кожей лица. Это и неудивительно, им хотелось быть красивыми, несмотря на напряжение с косметикой, поэтому в ход и шли все подручные средства.

Какой эффект от массажа лица огурцом?

Как рассказывают эксперты Ukr.Media, если вас преследуют отеки, жирный блеск и тусклый цвет лица, вернуть свежий вид вам поможет самый обычный огурец.

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А особенно, если на носу важное мероприятие, а под рукой нет гаджета с микротоками.

Этот бюджетный бьюти-лайфхак поможет сделать вашу кожу бархатистой и сияющей, стоит лишь задействовать несколько легких упражнений и инструментов.

Как правильно делать массаж огурцом:

разрежьте огурец пополам и положите в морозильную камеру на несколько часов;

используйте замороженный огурец как массажер: срезом водите им по лицу, словно манипулой лифтинг-гаджета;

не забывайте о массажных линиях.

Как массаж огурцом помогает организму Массаж огурцом улучшает кровообращение. Экстракт огурца придает коже увлажнение, а холод борется с воспалениями. Однако с холодным массажем стоит быть осторожным, чтобы не простудить нервы, поэтому делать его стоит ориентировочно 5 минут, а при любом дискомфорте останавливать процедуру.

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