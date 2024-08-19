Кожа будет сиять: массаж лица огурцом стал новым трендом в ТикТоке

Помните фильмы из 90-х, где женщины перед важным мероприятием лежат с огурцами на глазах? Мода, как и история, циклична, поэтому в популярной среди молодежи сети Тикток становится популярным массаж этим зеленым овощем.
Наши мамы и бабушки не сомневались в чудодейственном эффекте огурца, поэтому часто использовали его в домашнем уходе за кожей лица. Это и неудивительно, им хотелось быть красивыми, несмотря на напряжение с косметикой, поэтому в ход и шли все подручные средства.
Какой эффект от массажа лица огурцом?
Как рассказывают эксперты Ukr.Media, если вас преследуют отеки, жирный блеск и тусклый цвет лица, вернуть свежий вид вам поможет самый обычный огурец.
А особенно, если на носу важное мероприятие, а под рукой нет гаджета с микротоками.
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Этот бюджетный бьюти-лайфхак поможет сделать вашу кожу бархатистой и сияющей, стоит лишь задействовать несколько легких упражнений и инструментов.
Как правильно делать массаж огурцом:
- разрежьте огурец пополам и положите в морозильную камеру на несколько часов;
- используйте замороженный огурец как массажер: срезом водите им по лицу, словно манипулой лифтинг-гаджета;
- не забывайте о массажных линиях.
Как массаж огурцом помогает организму
Массаж огурцом улучшает кровообращение.
Экстракт огурца придает коже увлажнение, а холод борется с воспалениями.
Однако с холодным массажем стоит быть осторожным, чтобы не простудить нервы, поэтому делать его стоит ориентировочно 5 минут, а при любом дискомфорте останавливать процедуру.
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