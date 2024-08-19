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Озонотерапия для красоты волос: эксперт "разнесла" популярную процедуру

Даяна Швец
19 августа 2024, 19:02
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"Озонотерапия" - едва ли не самая популярная процедура в салонах красоты сейчас. С ее помощью обещают лечение выпадения и активацию роста волос.
волосы, парикмахер
Процедура полезна лишь на первый взгляд / коллаж: Главред, фото: pexel

Салоны красоты в Украине обещают лечение выпадения и активацию роста волос с помощью процедуры, которая называется "озонотерапия".

Однако, как оказывается, она может иметь и вредные, непоправимые последствия для организма.

Что такое озонотерапия

Озонотерапия - метод лечения с применением озона, полученного с помощью медицинского озонатора из кислорода в терапевтических концентрациях.
Озонотерапия относится к мероприятиям по нетрадиционной медицине.
История озонотерапии началась в 19 веке.
Следует помнить, что озон токсичен и несет опасность при вдыхании и внутривенном применении.
Озонотерапию очень часто предлагают как альтернативную медицину для лечения различных болезней, в том числе рака, но на сегодня отсутствуют какие-либо исследования, которые могли бы подтвердить эффективность этого метода, отмечает Википедия.

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Сколько стоит озонотерапия?

Цена, кстати, тоже не маленькая. Стоит озонотерапия от 600 грн.

Что вроде бы лечит озонотерапия?

Как рассказывают популярные салоны, в основу процедуры для волос положены целебные свойства медицинского озона, а именно иммуномодулирующее, противовоспалительное, регенерирующее действие.

Как действует озон на организм человека?

Однако эксперт по волосам и парикмахер Руслана Бела развенчала пользу "озонотерапии" на своей странице в Instagram.

"Вспоминаем географию, вспоминаем, что польза озонового слоя для человека в том, что он окутывает земной шар и защищает его от уничтожающего действия ультрафиолетовых лучей, чтобы мы не сгорели. Ну и благодаря озону небо голубое. Именно этим и манипулирует бьюти индустрия: мы слышали со школы, что озон - это позитивно, поэтому и наживка озонотерапии "заглатывается" клиентом", - сообщила Руслана.

Кто такая Руслана Бела

Руслана Бела - парикмахер-стилист международного уровня с более чем 29-летним опытом работы в бьюти-индустрии, работает с украинскими звездами.

Топ-колорист академии Loreal, автор семинара "О чем молчат в салонах красоты".

Помогает ориентироваться в так называемых "ритуалах красоты" и не тратить деньги на ненужные процедуры и уход, отмечает РБК.

По словам эксперта, озон - это модификация кислорода, который является сильным окислителем, ядовитым для человека.

Как проходит озонотерапия?

Озонотерапия предусматривает аппаратное внутривенное капельное введение физиологического раствора, обогащенного озоном. Его получают при пропускании озоно-кислородной смеси через емкость с физиологическим раствором, непосредственно перед самой процедурой.

Руслана Бела объясняет, что, если в кожу головы ввести чрезмерное количество озона, это может иметь непоправимые последствия.

Результат вас не порадует - вместо волшебного действия на волосы, вы получите "в подарок" тотальное повреждение волосяных фолликул.

Известного полезного медицинского применения эта процедура не имеет, поэтому FDA (Food and Drug Administration) не одобряет использование озонотерапии. Все потенциальные побочные эффекты пока не исследованы.

Что такое Food and Drug Administration?

Food and Drug Administration (Управление продовольствия и медикаментов) - управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США). Оно отвечает за регуляцию и надзор над безопасностью пищевых продуктов, биологически активных добавок, лекарств, вакцин, медицинских приборов, ветеринарной продукции и косметики, объясняет fda.gov.

"Озонотерапия - очередная новинка, которая не заменит базового ухода, лишь создаст временную иллюзию для клиента, чтобы он пришел еще раз и еще раз в салон. Я не имею ничего против посещения салона, вы не подумайте! Я только за, чтобы женщина в салоне красоты релаксировала и вдохновлялась, чтобы баловала себя", - рассказала эксперт.

"Но я ярая противница разрушения волос и выкачивания денег на ненужные процедуры. Поэтому мне идея озонотерапии, мягко говоря, не по душе", - резюмировала парикмахер.

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