Почему волосы быстро седеют: неожиданный результат исследования ученых

Существует немного исследований на поседение волос из-за стресса, пишет The New York Times.

Может ли стресс сделать волосы седыми

Издание сообщает, что в одном из исследований, опубликованном в 2016 году, ученые опросили более 1100 молодых турецких взрослых и обнаружили, что 315 человек, которые сообщили о преждевременном поседении волос, имели более высокий уровень стресса, чем те, кто этого не делал.

Также известно о еще одном небольшом исследовании на людях, опубликованном в 2021 году. Исследователи выщипали различные пряди волос у 14 добровольцев, которые имели хотя бы немного седины. Несколько прядей были полностью седыми, некоторые - частично, а некоторые вообще не поседели. Затем учёные создали цифровые изображения волос с высоким разрешением и вычислили, когда каждая прядь поседела, используя оценки скорости роста волос.

Они также попросили участников нанести стрессовые события прошлого года на временную шкалу и оценить их от наименее до наиболее стрессовых. Исследователи обнаружили, что поседение пряди часто совпадало с наиболее стрессовым моментом прошлого года для добровольца.

Это исследование дало "первые реальные доказательства того, что, возможно, стресс действительно играет определенную роль для некоторых людей", - сказала доктор Виктория Барбоза, доцент кафедры дерматологии Чикагского университета.

Почему волосы седеют

Как пишет издание, ссылаясь на доктора Барбозу, для большинства людей генетика является основной причиной поседения волос. Если у вас есть родители, которые поседели в молодом возрасте, вы, скорее всего, также поседеете.

Он также заявил, что определенные заболевания могут вызвать преждевременную потерю пигмента в волосах. К ним относятся витилиго, которое вызывает потерю цвета на отдельных участках кожи, и алопеция - один из видов выпадения волос. Чрезмерная или недостаточная активность щитовидной железы и химиотерапия также могут способствовать преждевременному поседению.

Кроме того, дефицит железа, кальция и витаминов B12 и D также связан с преждевременным поседением, так же как и ожирение и курение.

