Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитрость

Существует достаточно веская причина, по которой не стоит мыть волосы перед походом к парикмахеру, ведь она может защитить вашу кожу головы.

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Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Одной из многих приятностей похода в парикмахерскую является то, что там моют волосы. Однако, некоторые люди могут стесняться появляться с грязными прядями, что является не правильно, пишет Mirror.

Нужно ли мыть волосы перед походом к парикмахеру

Вам может показаться, что вы делаете одолжение парикмахеру, если вымоете голову самостоятельно, прежде чем прийти на прием, но, по словам парикмахера, все наоборот.

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Профессиональный парикмахер Рис, который регулярно делится советами в своем TikTok-аккаунте, недавно попросил клиентов избегать этого в будущем.

"Это не только пустая трата времени, но и, дорогие, я хочу, чтобы ваши волосы были грязными", - заявил он.

По словам стилиста по прическам, его работа заключается в том, чтобы вымыть волосы, сделать их чистыми, блестящими. Но более важными в этой истории являются масла на вашей коже головы, которые защищают кожу от окрашивания.

"Мы наносим химикаты на вашу голову, а это масло, грязь и небольшой налет защищают ваши волосы", - говорит парикмахер.

Смотрите видео, почему не стоит мыть волосы перед походом к парикмахеру:

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