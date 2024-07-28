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Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитрость

Мария Николишин
28 июля 2024, 02:00
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Существует достаточно веская причина, по которой не стоит мыть волосы перед походом к парикмахеру, ведь она может защитить вашу кожу головы.
Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитрость
Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Одной из многих приятностей похода в парикмахерскую является то, что там моют волосы. Однако, некоторые люди могут стесняться появляться с грязными прядями, что является не правильно, пишет Mirror.

Нужно ли мыть волосы перед походом к парикмахеру

Вам может показаться, что вы делаете одолжение парикмахеру, если вымоете голову самостоятельно, прежде чем прийти на прием, но, по словам парикмахера, все наоборот.

видео дня

Профессиональный парикмахер Рис, который регулярно делится советами в своем TikTok-аккаунте, недавно попросил клиентов избегать этого в будущем.

"Это не только пустая трата времени, но и, дорогие, я хочу, чтобы ваши волосы были грязными", - заявил он.

По словам стилиста по прическам, его работа заключается в том, чтобы вымыть волосы, сделать их чистыми, блестящими. Но более важными в этой истории являются масла на вашей коже головы, которые защищают кожу от окрашивания.

"Мы наносим химикаты на вашу голову, а это масло, грязь и небольшой налет защищают ваши волосы", - говорит парикмахер.

Смотрите видео, почему не стоит мыть волосы перед походом к парикмахеру:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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