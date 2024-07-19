Как убрать пушистость волос: невероятный лайфхак с обычной фольгой

Существует быстрый и простой трюк, который поможет за считанные секунды избавиться от пушистости волос. Для этого нужен обычный кухонный предмет, пишет Mirror.
Как убрать пушистость волос
Эксперт по красоте раскрыла простой и легкий способ борьбы с вьющимися волосами - он точно удивит своей простотой и необычностью.
Независимо от того, какие у вас волосы - тонкие, густые, волнистые, вьющиеся или прямые, их пушистость может быть неприятной проблемой, особенно летом.
В программе "Сегодня утром" на канале ITV гуру красоты Сара Джоссел раскрыла свой хитрый трюк для борьбы с пушистостью волос - старую добрую кухонную фольгу. Она посоветовала зрителям завернуть волосы в фольгу и аккуратно вытянуть их по всей длине.
Объясняя свой метод, Джоссел добавила: "Металлические заряды снимают статическое электричество с ваших волос. Это кратковременный и быстрый эффект, но он полностью устраняет любую непослушную пушистую прическу".
Смотрите видео, как избавиться от пушистости волос:
@thismorning
Попрощайтесь с фризом и преобразите свои волосы за секунды с этим умопомрачительным трюком! ?♬ оригинальный звук - This Morning
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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