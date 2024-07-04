Как избавиться от волос в сливе: 2 лучших способа

Чем можно достать волосы из слива, что хорошо растворяет волосы в трубах

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Как избавиться от волос в сливе / коллаж глав

Разблокировать засорившийся волосами слив не так уж и просто, но можно. Для этого можно использовать покупные средства, но можно воспользоваться и народными методами, которые покажут себя даже лучше.

Чем можно достать волосы из слива?

Вы можете сделать небольшой подручный инструмент: возьмите обычную металлическую проволоку, согните один конец, чтобы получился небольшой крючок, пишет Sante+.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Теперь, проявив терпение и сноровку, вставьте его в слив, осторожно поворачивая. Постепенно волосы начнут спутываться вокруг крючка, и вы сможете вытаскивать их по мере продвижения.

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Что хорошо растворяет волосы в трубах?

Также вы можете сделать средство для прочистки слива своими руками. Для этого вам понадобится сода, кипяток и уксус. Сначала налейте кипяток в слив ванны, чтобы размягчить его.

Затем добавьте пол стакана соды и стакан уксуса. Оставьте на 10 - 15 минут. Проверьте слив - если ничего не изменилось, то повторите процедуру.

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