Как избавиться от волос в сливе: 2 лучших способа

Разблокировать засорившийся волосами слив не так уж и просто, но можно. Для этого можно использовать покупные средства, но можно воспользоваться и народными методами, которые покажут себя даже лучше.
Чем можно достать волосы из слива?
Вы можете сделать небольшой подручный инструмент: возьмите обычную металлическую проволоку, согните один конец, чтобы получился небольшой крючок, пишет Sante+.
Теперь, проявив терпение и сноровку, вставьте его в слив, осторожно поворачивая. Постепенно волосы начнут спутываться вокруг крючка, и вы сможете вытаскивать их по мере продвижения.
Что хорошо растворяет волосы в трубах?
Также вы можете сделать средство для прочистки слива своими руками. Для этого вам понадобится сода, кипяток и уксус. Сначала налейте кипяток в слив ванны, чтобы размягчить его.
Затем добавьте пол стакана соды и стакан уксуса. Оставьте на 10 - 15 минут. Проверьте слив - если ничего не изменилось, то повторите процедуру.
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