Такие засоры почти невозможно ликвидировать с помощью вантуза, и потребуется выезд сантехника.

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Сантехник назвал продукт, который категорически нельзя смывать в раковину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие из нас могут навредить сантехнике даже не подозревая об этом. Сантехник Том Уоттс и компания Magnet Kitchens дали несколько важных советов о том, что нельзя смывать в раковину.

Дело в том, что в TikTok появилось видео, собравшее более 16 миллионов просмотров и рассказывающее об опасности выливания жира и жирных масел в раковину. В ролике показаны последствия ошибки домовладельца: жир полностью засоряет слив, а его большие скопления требуют лопаты, чтобы сбить его и дать воде стечь.

"Не кладите жир в раковину", - пишет пользователь TikTok ThatPlumbGuy в сопроводительной надписи.

видео дня

"Это худший блокиратор слива, не считая детских салфеток".

Смотрите видео о том, что будет, если сливать жир в раковину:

А сантехник Том Уоттс объяснил, что жирные масла и смазки, попавшие в кухонные стоки, высыхают и затвердевают, вызывая серьезные засоры в трубах, пишет Mirror.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

"Это подвергает риску повреждения вашу раковину и любые приборы (посудомоечные, стиральные машины и бойлеры) на вашей кухне", - предупредил эксперт.

После застывания масла засор не удастся устранить с помощью вантуза, и потребуется выезд сантехника, который использует дорогостоящее оборудование для удаления засора. А вот если трубопровод не подлежит восстановлению из-за необратимых повреждений, то вам придется заплатить уже за полную замену труб".

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Эксперты Magnet предупреждают, что очень важно правильно утилизировать жир и жирные масла.

"Вместо того чтобы выливать жир в раковину, соберите его в контейнер или вылейте в отдельную корзину и утилизируйте, как только он остынет и затвердеет", - говорят в компании.

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