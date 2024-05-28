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Уксус не нужен: эксперт по сантехнике назвал лучший способ прочистки засора

Сергей Кущ
28 мая 2024, 08:58
224
По мнению профи, регулярное использование соды и уксуса может привести к повреждению водопроводной системы.
Как прочистить засор
Как прочистить засор / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Эксперт по сантехнике предупредил, что популярные лайфхаки по уборке, такие как использование уксуса и пищевой соды для очистки канализации, могут привести к порче труб.

Рики Шарма, управляющий директор Engineering Real Results, настоятельно предостерегает от этого, пишет Express.co.

По мнению профи, регулярное использование соды и уксуса может привести к повреждению водопроводной системы.

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"Нет никаких сомнений в том, что эта смесь может дать отличные результаты для ряда задач по дому, но имейте в виду, что это сильная химическая реакция. Когда разбавленная уксусная кислота уксуса соединяется с бикарбонатом натрия пищевой соды, он вспенивается с выделением углекислого газа, а также воды и других веществ", - отметил эксперт.

Хотя это может хорошо справляться с удалением грязи в трубах, это также может повредить резиновые уплотнения и сам трубопровод, особенно в старых водопроводных системах.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

По словам эксперта, это может в конечном итоге принести больше вреда, чем пользы, и привести к дорогостоящим счетам за ремонт.

Вместо этого лучше всего использовать специальное чистящее средство, которое доказало свою безопасность и эффективность в использовании.

Если засор особенно сильный, лучше всего обратиться за помощью к местному сантехнику, чтобы избежать повреждения.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Трубы на кухнях и в ванных комнатах со временем могут засоряться целым рядом веществ, включая жир, грязь, пищевые отходы и волосы.

Эксперт рекомендовал чистить стоки каждые одну-две недели, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Что нельзя выливать в раковину?

Есть также ряд предметов, которые "никогда" не следует выливать в раковину, чтобы избежать засорения в первую очередь.

"К ним относятся жир, фрагменты яичной скорлупы, кофейная гуща, продукты для волос, а также волокнистые и крахмалистые фрагменты пищи. Забитые трубы часто представляют собой некоторые явные признаки, к которым домовладельцы должны быть начеку, включая булькающие звуки и воду, стекающую медленнее, чем обычно. Красными флажками также могут быть пятна вокруг слива, неприятные запахи и остатки в воде", - подытожил эксперт.

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