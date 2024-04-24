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"Работает как волшебство": сантехник показал, как за 15 минут прочистить канализацию

Сергей Кущ
24 апреля 2024, 08:51
Этот метод особенно эффективен при небольших засорах и устранении неприятных запахов.
Как за 15 минут прочистить канализацию
Как за 15 минут прочистить канализацию / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засорился слив - одна из самых неприятных проблем, с которой мы сталкиваемся в ванных комнатах и на кухнях. Но есть простое решение, как прочистить засор без вантуза или вызова сантехника.

Джеймс Элстон из Boiler Central поделился "эффективным и в то же время простым методом", в котором используются два обычных бытовых предмета - пищевая сода и белый уксус, пишет express.

Как и при удалении плесени и накипи из стиральных машин, он объяснил, что этот метод работает благодаря химической реакции между пищевой содой (бикарбонат натрия) и белым уксусом (уксусная кислота).

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"При соединении эти два ингредиента создают шипучую реакцию, которая помогает разрушить мусор, жир и грязь, скапливающиеся в стоках. Это работает как волшебство. Начните с того, что насыпьте в слив примерно полчашки пищевой соды. Затем добавьте чашку уксуса и оставьте смесь шипеть и действовать в течение 15-20 минут. Наконец, промойте слив горячей водой, чтобы смыть разрыхленный мусор", - поделился опытный сантехник.

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Джеймс подчеркнул важность использования горячей воды, чтобы эффективно растворить и смыть разрыхленные частицы.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Этот метод особенно эффективен при небольших засорах и устранении неприятных запахов. Он экологичен и не требует использования агрессивных химикатов, что делает его безопасным как для вашей сантехники, так и для окружающей среды".

Эксперт советует повторять этот процесс ежемесячно в качестве профилактической меры, чтобы стоки текли без засоров и запахов.

При более сильных засорах Джеймс рекомендует использовать сантехническую змейку, прежде чем прибегать к химическим чистящим средствам.

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