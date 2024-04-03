Как пробить очень сильный засор в трубе: что делать, чтобы решить проблему

Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики. Главред помогает разобраться

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Как пробить очень сильный засор в трубе? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Есть как минимум три группы методов, которые помогут справиться проблемой засоренных труб, сообщает портал "Бадаза".

Способ 1: Механические методы

Вантуз ‒ это простой и доступный инструмент, который может быть эффективным для простых засоров. Убедитесь, что вантуз полностью закрывает сливное отверстие, и сделайте несколько резких толчков.

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Сантехнический трос: Это более эффективный инструмент, который может пробить более сложные засоры. Вставьте трос в сливное отверстие и вращайте его, чтобы он прорвал засор.

Гидродинамическая чистка: Это профессиональный метод, который использует мощную струю воды для прочистки засоров.

Способ 2: Химические методы

Средства для прочистки засоров: В магазинах сантехники продаются различные химические средства, которые могут растворить засоры. Важно! Перед использованием химических средств обязательно прочитайте инструкцию и следуйте мерам предосторожности.

Сода и уксус: Это более щадящий метод, который можно использовать в домашних условиях. Засыпьте в сливное отверстие 200 г соды, а затем залейте 200 мл уксуса. Оставьте на 15-20 минут, а затем смойте горячей водой.

Способ 3: Профилактика засоров

Регулярно чистите сифон: Это поможет предотвратить скопление мусора и жира, которые могут привести к засору.

Не смывайте в унитаз и раковину крупные предметы: Это могут быть тряпки, ватные палочки, остатки пищи и т.д.

Используйте специальные сетки для сливных отверстий: Они будут задерживать мусор и волосы, предотвращая их попадание в трубу.

Важно - если вы не можете самостоятельно пробить засор, обратитесь к сантехнику.

Дополнительные советы:

Перед использованием любого метода прочистки засора, убедитесь, что в трубе нет воды.

Используйте защитные перчатки и очки при работе с химическими средствами.

Хорошо проветривайте помещение после использования химических средств.

Что такое канализация? Канализация - човокупность инженерных сооружений, оборудования и санитарных средств, обеспечивающая сбор и вывод за пределы жилых помещений, населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед использованием или сбросом в водоем, сообщает "Википедия".

Почему нельзя чистить трубы содой и уксусом?

На самом деле, чистить трубы содой и уксусом можно, но этот метод не всегда эффективен и может быть опасен.

Почему?

Неэффективность: Химическая реакция между содой и уксусом приводит к образованию углекислого газа, который может разрыхлить засор, но его может быть недостаточно для пробивки сильного засора.

Опасность:

Разгерметизация: При реакции выделяется большое количество пены, которая может создать давление в трубе и привести к разгерметизации соединений. Это может привести к протечкам и повреждению труб.

Ожоги: Уксусная кислота может вызывать ожоги при попадании на кожу.

Вредные пары: При смешивании соды и уксуса могут образовываться токсичные пары, которые могут быть вредны для здоровья.

Когда можно использовать соду и уксус?

Для профилактики засоров: Регулярная чистка труб содой и уксусом может помочь предотвратить образование засоров.

Для небольших засоров: Если у вас небольшой засор, сода и уксус могут помочь его пробить.

В каких случаях нельзя использовать соду и уксус?

При наличии сильных засоров: Сода и уксус неэффективны против сильных засоров.

В старых чугунных трубах: Уксусная кислота может разрушить чугунные трубы.

При наличии пластиковых труб: Горячая вода, которая используется после чистки содой и уксусом, может деформировать пластиковые трубы.

Альтернативные методы чистки труб:

Вантуз: Простой и доступный инструмент, который может быть эффективен для простых засоров.

Сантехнический трос: Более эффективный инструмент, который может пробить более сложные засоры.

Гидродинамическая чистка: Профессиональный метод, который использует мощную струю воды для прочистки засоров.

Химические средства: В магазинах сантехники продаются различные химические средства, которые могут растворить засоры. Важно! Перед использованием химических средств обязательно прочитайте инструкцию и следуйте мерам предосторожности.

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