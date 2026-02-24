Укр
Читать на украинском
"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантаж

Руслан Иваненко
24 февраля 2026, 20:06обновлено 24 февраля, 20:42
Зеленский призывает Орбана вести переговоры с Москвой и не перекладывать ответственность на Украину.
коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/orbanviktor, ua.depositphotos.com,

Кратко:

  • Нефтепровод "Дружба" разрушен Россией, а не Украиной
  • Инцидент повторяет предыдущие атаки на инфраструктуру
  • Восстановление повреждений опасно из-за повторных атак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за повреждение нефтепровода "Дружба" лежит на России, а не на Украине, и посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вести переговоры с Москвой.

"Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода. Во-вторых, это уже не первые разрушения и, я уверен, не последние, в исполнении россиян", – сказал Зеленский во время брифинга.

Доказательства атак России и позиция Украины

Президент добавил, что Украина имеет достаточно доказательств, включая спутниковые снимки и подтверждения от партнеров, что Россия неоднократно атаковала эту инфраструктуру.

"Поэтому пусть Орбан поговорит именно с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном, но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, а Украина восстанавливала", – отметил он.

Зеленский также подчеркнул риски при восстановлении поврежденной инфраструктуры:

"Как только приближается бригада, которая должна отремонтировать повреждения, они снова повторяют нападения, просто чтобы убить людей. Люди страдают от чего? Зачем тогда восстанавливать, ради чего? Чтобы терять людей? Я считаю, что это очень высокая цена".

Альтернативные маршруты поставки энергии

Президент Европейского Совета Антониу Кошта добавил, что Украина должна оценить время, необходимое для ремонта трубопровода, чтобы партнеры понимали дальнейшие шаги.

"Существует альтернатива через Адриатический трубопровод – из Хорватии в Венгрию, Словакию и Сербию. А также существует еще альтернатива по территориям, которые можно использовать. Это не значительный вопрос по обеспечению безопасности энергоснабжения", – сказал Кошта.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Он также призвал Венгрию соблюдать решения Европейского Совета:

"Я написал премьер-министру Орбану, что Венгрия нарушает принцип справедливого и откровенного сотрудничества. И я призываю Венгрию немедленно пойти на сотрудничество во внедрении решения, принятого Европейским Советом еще 18 декабря".

Опасен ли для Украины ультиматум Венгрии – мнение эксперта

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину.

Однако эксперт отметил, что эти действия пока не имеют критического значения для страны. Объемы импорта дизеля из Венгрии и Словакии были небольшими, поэтому украинские потребители, вероятно, не почувствуют значительного влияния на рынке.

Угрозы Фицо и Орбана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если до понедельника Украина не возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", Словакия в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии, которые используются для стабилизации украинской энергосистемы.

В общем объеме импорта электроэнергии в Украину наибольшие доли приходятся на Венгрию и Словакию. По информации аналитика рынка ExPro Consulting Дарьи Орловой, Венгрия обеспечивает около 45% импортируемых киловатт-часов, тогда как Словакия — 18%. В 2025 году эти показатели составляли соответственно 42% и 19%.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Киев отвергает и осуждает ультимативные заявления и шантаж со стороны правительств Венгрии и Словацкой Республики по вопросам энергоснабжения между государствами.

Читайте также:

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Владимир Зеленский Виктор Орбан новости Украины
