Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужна

Впервые V-образная вставка появилась в 1926 году, ее назначение было сугубо практическим.

Для чего нужна V-образная вставка на свитере

Под круглым вырезом свитера или худи часто можно заметить небольшую V-образную вставку или строчку. Часто ее воспринимают как декоративный элемент, однако изначально она имела вполне практическое назначение.

TikTok-блогер Алекс Ма, известный своими исследованиями в области моды и материалов, раскрыл тайну этого "маленького треугольника" в видео, которое собрало более шести миллионов просмотров. Как выяснилось, то, что мы считаем украшением, когда-то спасало спортсменов от дискомфорта.

Когда появилась V-образная вставка

История треугольника началась в 1926 году. До этого момента американские футболисты были вынуждены тренироваться в шерстяных джерси. Шерсть хорошо сохраняла тепло, что было важно для игр на свежем воздухе, но имела критический недостаток: во время интенсивных нагрузок она мгновенно пропитывалась потом, становилась тяжелой, колючей и неприятной на ощупь. Кроме того, после каждой стирки такая одежда существенно теряла в размере.

Именно тогда основатель компании Russell Athletic разработал альтернативу — хлопковую толстовку, которая должна была изменить представление о комфорте.

Зачем нужна V-образная вставка на груди

Алекс Ма объяснял, что хлопковый трикотаж создавался с конкретной функциональной целью — управлением влажностью. V-образная вставка располагалась именно там, где пот скапливается в первую очередь, то есть в верхней части груди и возле ключиц.

"Эта панель — это отдельный кусок плотной ткани. Она поглощает влагу в зоне наибольшего потоотделения, не позволяя всему свитеру стать мокрым и тяжелым", — отмечает эксперт.

Смотрите видео с объяснением, для чего нужна V-образная вставка:

Как треугольник спасает воротник от растяжения

Помимо борьбы с потом, этот элемент решал еще одну важную задачу — сохранение формы изделия. Поскольку спортивную одежду приходилось часто снимать и надевать, горловина быстро теряла эластичность.

Дополнительная вставка служила "точкой гибкости". Она позволяла воротнику расширяться, когда спортсмен натягивал свитшот через голову, а затем возвращала его в исходное состояние, предотвращая некрасивое растяжение ткани.

Почему на современных свитерах этот элемент часто является "подделкой"

К сожалению для ценителей качества, большинство современных брендов используют этот треугольник только как дань традиции или винтажному стилю. Алекс Ма заметил, что в масс-маркете эта деталь часто не несет никакой функциональности.

Часто это просто нашитая сверху деталь из той же ткани или даже только строчка без дополнительной панели. В таких случаях вставка не обеспечивает ни поглощения влаги, ни дополнительной гибкости, а выполняет исключительно эстетическую функцию.

О персоне: Алекс Ма Алекс Ма — TikTok-блогер, который приобрел популярность благодаря познавательному контенту о моде, истории одежды и свойствах материалов. В своих видео он исследует происхождение привычных элементов гардероба, объясняет их функциональность и рассказывает малоизвестные факты о производстве тканей. Его страница насчитывает 153 тысячи подписчиков и более 4,9 миллиона лайков. Блогер также следит за 188 аккаунтами.

