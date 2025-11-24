Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

Вы узнаете:
- Почему не стоит вешать свитер на вешалку, как в магазинах
- Как правильно хранить свитера на вешалках
В осенне-зимний период наступает время для свитеров и теплых кофт. Многие хранят их на вешалках и даже не догадываются, что это большая ошибка, которая может испортить вид одежды.
Главред узнал, что от долговременного хранения свитеров на вешалке их плечики вытягиваются. Украинский блогер Алина Сусак в TikTok поделилась лайфхаком, который поможет решить эту проблему.
Как правильно хранить свитер на вешалке
Блогер говорит, что не обязательно отказываться от вешалок и только складывать свитера, как футболки. Можно просто правильно их повесить. Для этого свитер на прямой поверхности продвигаем внутрь вешалки, аж под рукава.
Далее рукава надо загнуть вперед, как это показано на видео. Следующим шагом спинку опускаем под основание свитера и готово - поднимаем вешалку и перемещаем ее в шкаф.
Смотрите видео, как правильно хранить свитер на вешалке:
@alina_susak Лайфхак?? #лайфхак#лайфхакдлядома#рекомендация#полезныесоветы♬ оригинальный звук - Алина Сусак
