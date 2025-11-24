Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

Анна Косик
24 ноября 2025, 05:23
66
Свитер можно хранить на вешалке в шкафу, но нужно знать об одном важном нюансе.
Свитера
Лучший метод хранения свитеров в шкафу / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему не стоит вешать свитер на вешалку, как в магазинах
  • Как правильно хранить свитера на вешалках

В осенне-зимний период наступает время для свитеров и теплых кофт. Многие хранят их на вешалках и даже не догадываются, что это большая ошибка, которая может испортить вид одежды.

Главред узнал, что от долговременного хранения свитеров на вешалке их плечики вытягиваются. Украинский блогер Алина Сусак в TikTok поделилась лайфхаком, который поможет решить эту проблему.

видео дня

Как правильно хранить свитер на вешалке

Блогер говорит, что не обязательно отказываться от вешалок и только складывать свитера, как футболки. Можно просто правильно их повесить. Для этого свитер на прямой поверхности продвигаем внутрь вешалки, аж под рукава.

Далее рукава надо загнуть вперед, как это показано на видео. Следующим шагом спинку опускаем под основание свитера и готово - поднимаем вешалку и перемещаем ее в шкаф.

Смотрите видео, как правильно хранить свитер на вешалке:

Читайте также:

О персоне: Алина Сусак

Алина Сусак - украинская бизнесвумен и популярный блогер с аудиторией более 350 тысяч подписчиков в Instagram. В соцсетях делится своей жизнью, полезными советами и лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:56Украина
РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

07:21Война
Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Последние новости

07:56

Зеленский может срочно вылететь в США: в Reuters назвали цель визита

07:21

РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - детиФото

06:54

Украина и США сделали совместное заявление после переговоров в Женеве: в чем его суть

06:15

Путинский план никто принимать не станет, Трамп передумаетмнение

05:23

Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
04:41

Улучшает здоровье и помогает худеть: в чем кроется секрет "японской ходьбы"

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ветеринара за 63 секунды

01:46

"Мирный план" Трампа корректируют: Рубио заявил о сокращении спорных пунктов

01:30

Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

Реклама
00:47

Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

00:25

Ни в коем случае нельзя делать это дома: строгие приметы в праздник 24 ноября

23 ноября, воскресенье
23:43

Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

22:59

Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

22:56

Механик назвал авто, которое без проблем преодолевает сотни тыс. км: идеальный выбор на вторичке

22:54

"Команда Трампа слышит нас": Зеленский раскрыл первые подробности встречи в Женеве

22:36

Скрытый знак на шинах: что означает зеленый колпачок на колесах авто

22:34

"Проклинаю день, когда его встретила": новый муж Снежаны Онопки оказался аферистом

22:08

Почему американцы решили давить на Украинумнение

21:45

В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛАФото

21:24

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

Реклама
20:28

Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

20:16

В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

19:47

Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

19:45

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:41

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:37

Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

Реклама
16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять