Единицы знают о хитрости с радиатором отопления: экономия ощущается моментально

Вы узнаете:
- Запуск котла или теплового насоса требует повышенной мощности
- Лучший вариант — использовать таймеры или умные термостаты
Распространённая привычка часто включать отопление на короткие промежутки времени может обернуться лишними расходами и потерей тепла.
Многие считают, что такой режим — "понемногу, но регулярно" — помогает экономить, однако специалисты по энергосбережению предупреждают, что результат зачастую оказывается противоположным, пишет Express.
Современные системы отопления работают максимально эффективно, когда выходят на стабильный температурный режим. Постоянные включения и выключения заставляют оборудование каждый раз расходовать больше энергии, чтобы заново прогревать помещение.
Эксперты отмечают, что запуск котла или теплового насоса требует повышенной мощности, а этот стартовый этап потребляет больше ресурсов, чем работа системы при уже установленной температуре. Частые короткие циклы нагрева приводят не только к увеличенному потреблению энергии, но и к ускоренному износу оборудования, что со временем снижает его надёжность и увеличивает затраты на ремонт.
Кроме того, если дом сильно остывает между периодами отопления, системе приходится работать гораздо дольше, чтобы вновь довести температуру до комфортного уровня. В итоге поддержание ровного, постоянного тепла оказывается более энергоэффективным, чем регулярные попытки нагреть холодное помещение.
Специалисты советуют задавать термостатам режимы, ориентированные на реальное присутствие людей в доме. Лучший вариант — использовать таймеры или умные термостаты, которые автоматически снижают температуру во время сна или отсутствия хозяев, но при этом не допускают полного охлаждения помещений.
Правильная теплоизоляция и устранение сквозняков также играют важную роль в экономном использовании энергии.
Вывод экспертов однозначен: хотя кажется, что частое кратковременное включение отопления помогает уменьшить расходы, на практике такая стратегия чаще всего приводит к росту счетов и менее эффективному обогреву жилища.
Настройка системы отопления: советы экспертов
Балансировка радиаторов требует аккуратности и терпения, однако, как отмечают сантехники, приложенные усилия впоследствии обеспечивают более равномерное и комфортное отопление в жилище. Процедура предполагает поочерёдное открытие кранов на радиаторах, временное отключение отопительной системы, настройку температуры на каждом приборе и фиксацию показаний нагрева труб.
Для выполнения этой работы понадобятся: ключ для стравливания воздуха, инструменты для регулировки клапанов — например, предохранительный или разводной ключ, отвертка, а также цифровой термометр или мультиметр с возможностью измерять температуру.
Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.
Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.
Читайте также:
- Почему колбасу нарезают наискосок и при чем здесь мышь в сапоге - интересный ответ
- Как сэкономить на отоплении: эксперты рассказали простые советы для тепла в доме
- Чтобы не разозлить змею: какими игрушками лучше не украшать елку
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред