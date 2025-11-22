Единицы знают о хитрости с радиатором отопления: экономия ощущается моментально

Современные системы отопления работают максимально эффективно, когда выходят на стабильный температурный режим.

https://glavred.info/lifehack/edinicy-znayut-o-hitrosti-s-radiatorom-otopleniya-ekonomiya-oshchushchaetsya-momentalno-10718015.html Ссылка скопирована

Назван способ экономии на отоплении / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Запуск котла или теплового насоса требует повышенной мощности

Лучший вариант — использовать таймеры или умные термостаты

Распространённая привычка часто включать отопление на короткие промежутки времени может обернуться лишними расходами и потерей тепла.

Многие считают, что такой режим — "понемногу, но регулярно" — помогает экономить, однако специалисты по энергосбережению предупреждают, что результат зачастую оказывается противоположным, пишет Express.

видео дня

Современные системы отопления работают максимально эффективно, когда выходят на стабильный температурный режим. Постоянные включения и выключения заставляют оборудование каждый раз расходовать больше энергии, чтобы заново прогревать помещение.

Эксперты отмечают, что запуск котла или теплового насоса требует повышенной мощности, а этот стартовый этап потребляет больше ресурсов, чем работа системы при уже установленной температуре. Частые короткие циклы нагрева приводят не только к увеличенному потреблению энергии, но и к ускоренному износу оборудования, что со временем снижает его надёжность и увеличивает затраты на ремонт.

Кроме того, если дом сильно остывает между периодами отопления, системе приходится работать гораздо дольше, чтобы вновь довести температуру до комфортного уровня. В итоге поддержание ровного, постоянного тепла оказывается более энергоэффективным, чем регулярные попытки нагреть холодное помещение.

Специалисты советуют задавать термостатам режимы, ориентированные на реальное присутствие людей в доме. Лучший вариант — использовать таймеры или умные термостаты, которые автоматически снижают температуру во время сна или отсутствия хозяев, но при этом не допускают полного охлаждения помещений.

/ Инфографика: Главред

Правильная теплоизоляция и устранение сквозняков также играют важную роль в экономном использовании энергии.

Вывод экспертов однозначен: хотя кажется, что частое кратковременное включение отопления помогает уменьшить расходы, на практике такая стратегия чаще всего приводит к росту счетов и менее эффективному обогреву жилища.

Настройка системы отопления: советы экспертов

Балансировка радиаторов требует аккуратности и терпения, однако, как отмечают сантехники, приложенные усилия впоследствии обеспечивают более равномерное и комфортное отопление в жилище. Процедура предполагает поочерёдное открытие кранов на радиаторах, временное отключение отопительной системы, настройку температуры на каждом приборе и фиксацию показаний нагрева труб.

Для выполнения этой работы понадобятся: ключ для стравливания воздуха, инструменты для регулировки клапанов — например, предохранительный или разводной ключ, отвертка, а также цифровой термометр или мультиметр с возможностью измерять температуру.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред