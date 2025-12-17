Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

Инна Ковенько
17 декабря 2025, 12:05
27
Основной угрозой для энергосистемы являются не морозы, а российские обстрелы, вызывающие непредсказуемые аварийные отключения.
Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков
Будут ли аварийные отключения из-за погоды / Коллаж: Главред, фото: Freepik

О чем речь:

  • Нынешние погодные условия не представляют угрозы для стабильности энергосистемы
  • Аварийные отключения из-за погоды возможны в случае аномальных обесточиваний на распределительных сетях
  • Ключевым риском остаются атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света.

Энергосистема готова к таким условиям. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире "Мы - Украина".

видео дня

Он отметил, что нынешние погодные условия являются типичными для украинской зимы. Несмотря на определенное повышение уровня потребления электроэнергии, оно не представляет критической угрозы для стабильности работы сети. При этом ситуацию с погодой постоянно мониторят и готовятся к возможным изменениям.

"Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточиваний на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточиваний из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова", - отметил Замулко.

Глава ведомства отметил, что нынешнюю ситуацию осложняет дефицит генерации, из-за которого уже введены графики ограничений. В то же время главной угрозой остаются не морозы, а российские обстрелы, ведь именно они заставляют проводить аварийные отключения для восстановления работы системы, которые невозможно спрогнозировать заранее.

Свет будут выключать по-новому - что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев считает, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Он отметил, что в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

Об источнике: Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор)

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в сфере энергетики и промышленной безопасности. Основными задачами ведомства является контроль за эксплуатацией электроэнергетических, теплоэнергетических и газовых объектов, обеспечение их безопасной и эффективной работы, надзор за соблюдением норм промышленной безопасности на объектах энергетики, химической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Погода в Украине отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:22Мир
Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

12:05Энергетика
РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Последние новости

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

11:55

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:50

В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

11:12

Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

Реклама
11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

10:53

Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

10:52

Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

10:50

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

10:08

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

Реклама
09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так делает большинство: какая привычка во время зарядки сокращает ресурс батареи

04:41

Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

Реклама
01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять