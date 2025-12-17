Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

Основной угрозой для энергосистемы являются не морозы, а российские обстрелы, вызывающие непредсказуемые аварийные отключения.

Нынешние погодные условия не представляют угрозы для стабильности энергосистемы

Аварийные отключения из-за погоды возможны в случае аномальных обесточиваний на распределительных сетях

Ключевым риском остаются атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света.

Энергосистема готова к таким условиям. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире "Мы - Украина".

Он отметил, что нынешние погодные условия являются типичными для украинской зимы. Несмотря на определенное повышение уровня потребления электроэнергии, оно не представляет критической угрозы для стабильности работы сети. При этом ситуацию с погодой постоянно мониторят и готовятся к возможным изменениям.

"Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточиваний на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточиваний из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова", - отметил Замулко.

Глава ведомства отметил, что нынешнюю ситуацию осложняет дефицит генерации, из-за которого уже введены графики ограничений. В то же время главной угрозой остаются не морозы, а российские обстрелы, ведь именно они заставляют проводить аварийные отключения для восстановления работы системы, которые невозможно спрогнозировать заранее.

Свет будут выключать по-новому - что известно

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев считает, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Он отметил, что в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

