Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

О чем речь:
- Нынешние погодные условия не представляют угрозы для стабильности энергосистемы
- Аварийные отключения из-за погоды возможны в случае аномальных обесточиваний на распределительных сетях
- Ключевым риском остаются атаки РФ на энергетическую инфраструктуру
Ухудшение погодных условий и снижение температуры в Украине пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света.
Энергосистема готова к таким условиям. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире "Мы - Украина".
Он отметил, что нынешние погодные условия являются типичными для украинской зимы. Несмотря на определенное повышение уровня потребления электроэнергии, оно не представляет критической угрозы для стабильности работы сети. При этом ситуацию с погодой постоянно мониторят и готовятся к возможным изменениям.
"Аварийные отключения из-за погоды могут наступать исключительно в случае обесточиваний на распределительных сетях операторов системы распределения, если там возникнет какая-то аномальная ситуация. На большинстве территории Украины обесточиваний из-за погоды не будет, ведь энергосистема к таким изменениям готова", - отметил Замулко.
Глава ведомства отметил, что нынешнюю ситуацию осложняет дефицит генерации, из-за которого уже введены графики ограничений. В то же время главной угрозой остаются не морозы, а российские обстрелы, ведь именно они заставляют проводить аварийные отключения для восстановления работы системы, которые невозможно спрогнозировать заранее.
Свет будут выключать по-новому - что известно
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине обновили перечень объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране.
"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.
Свириденко добавила, что из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев считает, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Он отметил, что в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Читайте также:
- Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться
- Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом
- Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря
Об источнике: Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор)
Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в сфере энергетики и промышленной безопасности. Основными задачами ведомства является контроль за эксплуатацией электроэнергетических, теплоэнергетических и газовых объектов, обеспечение их безопасной и эффективной работы, надзор за соблюдением норм промышленной безопасности на объектах энергетики, химической, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред