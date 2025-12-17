Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

Скорость работы микробиалитов систем превосходит показатели большинства природных экосистем.

У берегов Южной Африки учёные выявили редкие природные образования, которые оказались куда более значимыми, чем предполагалось ранее. Речь идёт о микробиалитах — необычных структурах, которые долгое время считались почти исчезнувшим наследием древней Земли.

Новые данные показали: эти образования не только живы, но и чрезвычайно активны в поглощении углекислого газа, причём делают это с поразительной эффективностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Там описаны микробиалиты как сложные сообщества микроорганизмов, способные превращать растворённые минералы в прочные карбонатные породы. По принципу формирования они напоминают рифы, однако их "архитекторами" являются не животные, а бактерии и другие микроскопические формы жизни. Подобные структуры считаются одними из самых древних следов жизни на планете.

Команда учёных под руководством морского биогеохимика Рэйчел Сиплер установила, что скорость работы этих микробных систем превосходит показатели большинства природных экосистем. Микробиалиты могут увеличиваться в высоту примерно на пять сантиметров в год, одновременно связывая значительные объёмы углерода.

Расчёты показали, что всего один квадратный метр таких образований способен ежегодно поглощать от 9 до 16 килограммов углекислого газа. По эффективности участок микробиалитов площадью с теннисный корт сопоставим с лесным массивом площадью более одного гектара.

Особое удивление вызвало то, что процесс поглощения углерода не прекращается ночью. Вопреки прежним представлениям о зависимости этих организмов от солнечного света, оказалось, что в тёмное время суток они переходят на альтернативные метаболические механизмы, схожие с теми, что используют обитатели глубин океана.

Главное отличие микробиалитов от лесов и болот заключается в способе хранения углерода. Вместо временного накопления в органическом веществе они "запечатывают" его в минеральной форме, создавая крайне устойчивые отложения. Благодаря этому микробиалиты рассматриваются как один из самых надёжных природных механизмов долгосрочного связывания углерода.

Важное открытие ученых: что нужно знать

