Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Ангелина Подвысоцкая
16 декабря 2025, 17:51
Мощность этой магнитной бури резко вырастет до пяти баллов.
Украину скоро накроет сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Совсем скоро Украину накроет сильная магнитная буря. Она будет достаточно сильной. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущая магнитная буря 13 декабря была на уровне 6-ти баллов, а уже на следующий день пошла на спад.

14 декабря мощность бури опустилась до трех баллов. На таком же уровне она продержалась до 16 декабря. Ожидается, что уже завтра магнитная буря начнет усиливаться и ударит с мощностью 4 балла. 18 декабря мощность бури резко вырастет до пяти баллов.

Украину скоро накроет новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С и В. Сообщается, что 16 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 28 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
