Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 23:57
Сборная Украины борется за выход в финал плей-офф и путёвку на ЧМ-2026.
Команда Сергея Реброва пытается пробиться в финал

Кратко:

  • Украина сыграет со Швецией в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026
  • Матч состоится 26 марта в Валенсии, начало в 21:45
  • Букмекеры называют шведов минимальными фаворитами

Аналитики оценили шансы команды Сергея Реброва перед полуфиналом плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции, пишет ТСН.

В четверг, 26 марта, сборная Украины проведет ключевой поединок против шведов в рамках полуфинала европейского плей-офф отбора на Мундиаль.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний матч для украинской команды состоится в Испании — в Валенсии, на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия". Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры считают сборную Швеции, хотя преимущество минимальное. Коэффициент на победу шведов в основное время составляет 2,42, ничья оценивается в 3,50, а победа украинской команды — 2,75.

В то же время шансы на выход в финал плей-офф аналитики также оценивают в пользу скандинавов. На проход Украины можно поставить с коэффициентом 1,95, тогда как итоговый успех Швеции оценивается в 1,74.

Если команда Сергея Реброва одолеет соперника, в финале плей-офф 31 марта она встретится с победителем противостояния Польша — Албания в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Впоследствии главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на мартовские матчи плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года. В основной список попали 26 футболистов, еще девять игроков вошли в резерв.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

