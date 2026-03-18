Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

Сборная Украины борется за выход в финал плей-офф и путёвку на ЧМ-2026.

Аналитики оценили шансы команды Сергея Реброва перед полуфиналом плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции, пишет ТСН.

В четверг, 26 марта, сборная Украины проведет ключевой поединок против шведов в рамках полуфинала европейского плей-офф отбора на Мундиаль.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний матч для украинской команды состоится в Испании — в Валенсии, на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия". Начало игры запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры считают сборную Швеции, хотя преимущество минимальное. Коэффициент на победу шведов в основное время составляет 2,42, ничья оценивается в 3,50, а победа украинской команды — 2,75.

В то же время шансы на выход в финал плей-офф аналитики также оценивают в пользу скандинавов. На проход Украины можно поставить с коэффициентом 1,95, тогда как итоговый успех Швеции оценивается в 1,74.

Если команда Сергея Реброва одолеет соперника, в финале плей-офф 31 марта она встретится с победителем противостояния Польша — Албания в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Сборная Украины по футболу — новости по теме

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Впоследствии главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на мартовские матчи плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года. В основной список попали 26 футболистов, еще девять игроков вошли в резерв.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Читайте также:

