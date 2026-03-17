Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

Молодой нападающий повторяет достижения легенд "Динамо" и помогает команде совершить волевой камбэк.

Пономаренко достигает нового рубежа в чемпионате Украины

Кратко:

Пономаренко оформил дубль в матче "Динамо" – "Полесье" (2:1)

Матч стал ключевым для камбэка столичного клуба

Голы нападающего обеспечили шестую подряд результативную игру

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает впечатлять своей результативностью в чемпионате Украины. В матче против "Полесья" (Житомир) 20-летний нападающий оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 2:1.

Редкое достижение клуба

Благодаря этим голам Пономаренко повторил редкое достижение клуба – серию результативных матчей в чемпионате Украины, которая случалась в истории киевского клуба очень редко, сообщили на сайте УПЛ.

В один ряд с легендами "Динамо"

Молодой форвард забивает уже шесть матчей подряд, выйдя в один ряд с легендарными игроками "Динамо": Максимом Шацких, Диого Ринконом и Виктором Цыганковым.

За шесть последних матчей Матвей забил 8 голов – больше всех среди игроков, повторявших этот рекорд клуба. Для сравнения, рекорд чемпионата Украины держит Алекс Тейшейра из "Шахтера", который в 2015 году забивал в десяти матчах подряд, забив 17 голов.

"Динамо" (Киев) — самый титулованный клуб Украины "Динамо" (Киев) — украинский футбольный клуб из города Киева, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобановский. Под его руководством в 1999 году бело-голубые дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский скончался 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

