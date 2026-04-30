Забитый слив в кухне или ванной может легко испортить день: вода стоит в раковине, а по дому распространяется неприятный запах. Но не стоит спешить покупать агрессивную химию. Обычный стиральный порошок может справиться с жиром и грязью в трубах не хуже специальных средств.
Как стиральный порошок поможет прочистить слив
Весь секрет в составе средства. Как отмечается в материале newsweek.ro:
Стиральный порошок содержит поверхностно-активные вещества, которые разлагают жир и связывают частицы грязи. Именно поэтому он действует подобно средствам для выведения пятен с одежды.
Активные компоненты размягчают отложения на стенках труб, что позволяет легко вымыть их обычной водой.
Как правильно очистить слив порошком
Чтобы способ сработал, важно соблюдать правильную последовательность действий:
- Нужно дождаться, пока вода стечет. Если слив заблокирован полностью, воду нужно вылить вручную. Труба должна быть сухой, чтобы порошок не прилипал к стенкам.
- Затем снимите защитную сетку и осторожно высыпьте один стакан стирального порошка прямо в сливную трубу.
- Налейте туда же стакан горячей воды и сразу закройте слив пробкой.
- Оставьте средство как минимум на час. Если ситуация сложная, лучше оставить порошок в трубе на всю ночь.
Видео о том, как прочистить слив, можно посмотреть здесь:
Как правильно промыть трубу — важный этап очистки
После того как время истекло, важно создать сильное давление воды. Раковину или ванну нужно наполнить горячей водой, а затем резко вытащить пробку. Сильная струя вынесет размягченную грязь дальше в канализацию. После этого спускайте теплую воду еще несколько минут.
Как сделать метод максимально эффективным
Однако стоит отметить, что использовать порошок нужно лучшего качества — дешевые варианты могут сами оставлять осадок и еще больше забить слив. Для этого метода лучше использовать порошок, а не жидкие гели. Именно горячая вода усиливает эффект и ускоряет расщепление жиров.
Когда метод не поможет — в каких случаях обращаться к специалисту
Этот способ идеален для профилактики и небольших засоров. Однако, если вода вообще не стекает или проблема повторяется постоянно, лучше обратиться к сантехнику или воспользоваться специальной химией.
Ранее Главред рассказывал о том, как избавиться от запахов и очистить поверхности без дорогой химии — сода и лавровый лист помогут поддерживать чистоту, освежить воздух и уменьшить появление плесени.
Об источнике: Newsweek Romania
Newsweek Romania (newsweek.ro) — это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.
