Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Марина Иваненко
30 апреля 2026, 20:20
Засорившийся слив можно прочистить без дорогих средств — как стиральный порошок помогает растворить жир и грязь в трубах, и как правильно применить этот метод дома.
Как прочистить слив
Как прочистить слив / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как стиральный порошок помогает очистить слив
  • Как правильно применять этот метод

Забитый слив в кухне или ванной может легко испортить день: вода стоит в раковине, а по дому распространяется неприятный запах. Но не стоит спешить покупать агрессивную химию. Обычный стиральный порошок может справиться с жиром и грязью в трубах не хуже специальных средств.

Как стиральный порошок поможет прочистить слив

Весь секрет в составе средства. Как отмечается в материале newsweek.ro:

Стиральный порошок содержит поверхностно-активные вещества, которые разлагают жир и связывают частицы грязи. Именно поэтому он действует подобно средствам для выведения пятен с одежды.

Активные компоненты размягчают отложения на стенках труб, что позволяет легко вымыть их обычной водой.

Как правильно очистить слив порошком

Чтобы способ сработал, важно соблюдать правильную последовательность действий:

  • Нужно дождаться, пока вода стечет. Если слив заблокирован полностью, воду нужно вылить вручную. Труба должна быть сухой, чтобы порошок не прилипал к стенкам.
  • Затем снимите защитную сетку и осторожно высыпьте один стакан стирального порошка прямо в сливную трубу.
  • Налейте туда же стакан горячей воды и сразу закройте слив пробкой.
  • Оставьте средство как минимум на час. Если ситуация сложная, лучше оставить порошок в трубе на всю ночь.

Как правильно промыть трубу — важный этап очистки

После того как время истекло, важно создать сильное давление воды. Раковину или ванну нужно наполнить горячей водой, а затем резко вытащить пробку. Сильная струя вынесет размягченную грязь дальше в канализацию. После этого спускайте теплую воду еще несколько минут.

Как сделать метод максимально эффективным

Однако стоит отметить, что использовать порошок нужно лучшего качества — дешевые варианты могут сами оставлять осадок и еще больше забить слив. Для этого метода лучше использовать порошок, а не жидкие гели. Именно горячая вода усиливает эффект и ускоряет расщепление жиров.

Когда метод не поможет — в каких случаях обращаться к специалисту

Этот способ идеален для профилактики и небольших засоров. Однако, если вода вообще не стекает или проблема повторяется постоянно, лучше обратиться к сантехнику или воспользоваться специальной химией.

Ранее Главред рассказывал о том, как избавиться от запахов и очистить поверхности без дорогой химии — сода и лавровый лист помогут поддерживать чистоту, освежить воздух и уменьшить появление плесени.

Об источнике: Newsweek Romania

Newsweek Romania (newsweek.ro) — это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

