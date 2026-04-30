Засорившийся слив можно прочистить без дорогих средств — как стиральный порошок помогает растворить жир и грязь в трубах, и как правильно применить этот метод дома.

Как прочистить слив

Забитый слив в кухне или ванной может легко испортить день: вода стоит в раковине, а по дому распространяется неприятный запах. Но не стоит спешить покупать агрессивную химию. Обычный стиральный порошок может справиться с жиром и грязью в трубах не хуже специальных средств.

Как стиральный порошок поможет прочистить слив

Весь секрет в составе средства. Как отмечается в материале newsweek.ro:

Стиральный порошок содержит поверхностно-активные вещества, которые разлагают жир и связывают частицы грязи. Именно поэтому он действует подобно средствам для выведения пятен с одежды.

Активные компоненты размягчают отложения на стенках труб, что позволяет легко вымыть их обычной водой.

Как правильно очистить слив порошком

Чтобы способ сработал, важно соблюдать правильную последовательность действий:

Нужно дождаться, пока вода стечет. Если слив заблокирован полностью, воду нужно вылить вручную. Труба должна быть сухой, чтобы порошок не прилипал к стенкам.

Затем снимите защитную сетку и осторожно высыпьте один стакан стирального порошка прямо в сливную трубу.

Налейте туда же стакан горячей воды и сразу закройте слив пробкой.

Оставьте средство как минимум на час. Если ситуация сложная, лучше оставить порошок в трубе на всю ночь.

Как правильно промыть трубу — важный этап очистки

После того как время истекло, важно создать сильное давление воды. Раковину или ванну нужно наполнить горячей водой, а затем резко вытащить пробку. Сильная струя вынесет размягченную грязь дальше в канализацию. После этого спускайте теплую воду еще несколько минут.

Как сделать метод максимально эффективным

Однако стоит отметить, что использовать порошок нужно лучшего качества — дешевые варианты могут сами оставлять осадок и еще больше забить слив. Для этого метода лучше использовать порошок, а не жидкие гели. Именно горячая вода усиливает эффект и ускоряет расщепление жиров.

Когда метод не поможет — в каких случаях обращаться к специалисту

Этот способ идеален для профилактики и небольших засоров. Однако, если вода вообще не стекает или проблема повторяется постоянно, лучше обратиться к сантехнику или воспользоваться специальной химией.

Об источнике: Newsweek Romania Newsweek Romania (newsweek.ro) — это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

