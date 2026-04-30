Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

Марина Иваненко
30 апреля 2026, 18:15
Как избавиться от запахов и очистить поверхности без дорогой химии — сода и лавровый лист помогут поддерживать чистоту, освежить воздух и уменьшить появление плесени.
Смесь соды и лаврового листа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чистота в доме и приятный аромат не всегда требуют дорогих химических средств. Сочетание обычной пищевой соды и лаврового листа, которые есть на кухне у каждой хозяйки, — это доступный ресурс, который помогает поддерживать свежесть в закрытых помещениях и бороться с бактериями.

Как рассказывают на Cronista, такая смесь работает благодаря дезодорирующим свойствам соды и природным эфирным маслам лаврового листа. Она не только способна поглощать неприятные запахи в холодильниках или шкафах, но и может использоваться как мягкое средство для чистки поверхностей.

В чем польза такой смеси

Сода эффективно нейтрализует соединения, вызывающие неприятный запах, а лавровый лист обладает природными антимикробными свойствами. Вместе они могут работать как:

  • Пассивный дезодорант, освежающий воздух в ящиках и кладовых.
  • Средство для уборки — подходит для чистки столешниц, плитки и раковин, ведь не царапает поверхности и не содержит синтетики.
  • Профилактика грибков — уменьшает распространение плесени в местах с плохой вентиляцией.

Видео о том, зачем смешивать лавровый лист и соду, можно посмотреть здесь:

Как приготовить средство дома

Для того, чтобы приготовить смесь, вам понадобятся всего два ингредиента. Возьмите 5 сухих лавровых листьев (важно, чтобы они были полностью сухими, чтобы избежать появления плесени). Мелко измельчите или нарежьте. Затем нужно добавить 2 чайные ложки пищевой соды.

Хранить такую смесь нужно в герметичном контейнере. Если вы хотите освежить холодильник или полки с одеждой, положите чайную ложку средства в небольшой тканевый мешочек. Для чистки поверхностей просто посыпьте смесью грязное место, потрите влажной тряпкой и смойте водой.

Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com — это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

