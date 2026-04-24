Обычная кухонная губка может работать эффективнее — зачем обрезать её углы, как это улучшает мытьё и какие ещё способы использования существуют в быту.

Кухонная губка — лайфхак

Обычная кухонная губка может быть гораздо эффективнее, если ее немного усовершенствовать. Большинство использует ее только по прямому назначению, но простое изменение формы превращает кусок пены в универсальный инструмент. Как сообщает издание Blikk, обрезание углов помогает лучше справляться с грязью и поддерживать гигиену.

Секрет идеальной чистоты: как измененная форма губки улучшает мытье

Прямоугольная форма губки удобна для плоских поверхностей, но ею трудно мыть круглые или узкие предметы. Если срезать угол, губка будет лучше прилегать к стенкам стаканов, бокалов и мисок. Она не будет сминаться и тщательно очистит поверхность. Более того, срезанная сторона имеет более острый край, которым удобно вычищать грязь в труднодоступных местах — вокруг смесителя или в стыках раковины.

Простой лайфхак для гигиены: как не перепутать губки дома

Одна из главных проблем — как не перепутать губку для посуды с той, которой протирали обувь или пол. На Centrum.cz предлагают использовать срезанные углы в качестве визуального кода:

Целая губка — только для мытья посуды и кухонных поверхностей.

Один срезанный угол — для технических нужд (ванная комната, чистка обуви).

Два срезанных угла — для наиболее загрязненных участков (пол, сад, мастерская).

Такая система маркировки помогает избежать распространения бактерий и позволяет каждому члену семьи знать назначение конкретной губки.

Не только для посуды: неожиданные способы использования кухонной губки

Помимо мытья посуды, губку можно использовать в других бытовых ситуациях.

Ледяной компресс

Заморозьте влажную губку в пакете — она долго будет держать холод и не протечет при таянии.

Полив растений

Положите чистую губку на дно цветочного горшка под землю — она будет накапливать лишнюю влагу и постепенно отдавать ее корням.

Удаление шерсти

Жесткая сторона губки прекрасно собирает шерсть домашних животных с текстильных поверхностей.

Нейтрализация запахов

Влажная губка с содой в холодильнике поможет быстро убрать неприятные запахи.

Защита пола

Кусочки губки, приклеенные к ножкам стульев, предотвращают появление царапин на полу и уменьшают шум.

Ранее Главред рассказывал о том, куда пропадают носки во время стирки — основные причины и делился советами, как избежать потери мелких вещей в стиральной машине.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

