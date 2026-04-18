Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

Как заставить комнатные растения быстрее зацвести — освещение, полив, температура и подкормка, которые помогут добиться обильного цветения без лишних усилий.

Комнатные цветы

О чем вы узнаете:

Как ускорить цветение комнатных растений

Как правильно подкармливать цветы

Какой "стресс" помогает растениям цвести

Комнатные растения украшают дом, но не всегда цветут тогда, когда нам хочется. Ускорить этот процесс можно естественными методами. Они не изменят ситуацию за одну ночь, но могут приблизить цветение на неделю.

Свет решает все: главный фактор, без которого не будет бутонов

Это первый шаг к тому, чтобы растение начало формировать бутоны. Большинству видов требуется от 8 до 12 часов яркого света в сутки, сообщают на сайтеMartha Stewart.

Поставьте растение поближе к яркому окну или используйте обычный светодиодный светильник для выращивания, — говорит Розалин Ортега, директор All About Planties.

Эксперт Шейн Плиска добавляет, что сочетание света, тепла днем и свежего воздуха из окна подсказывает растению, что пришло время цвести.

Как правильно подкармливать домашние цветы

Весной и летом растения нуждаются в удобрениях, но их должно быть немного. Лучше всего подходят смеси с высоким содержанием фосфора — именно этот элемент отвечает за цветение.

Ортега предупреждает, что избыток удобрений заставит растение наращивать только зеленую листву. Также она отмечает:

Если освещения мало, удобрение не заставит растение цвести.

Ночной холод — сигнал к цветению

Для многих растений, например орхидей, важно, чтобы ночью в комнате становилось немного прохладнее.

Держите растение в более прохладной комнате ночью в течение двух–трех недель, сохраняя хорошее освещение днем, — советует Ортега.

Как не испортить будущие бутоны

Поливать растения по строгому графику не стоит. Лучше проверять пальцем состояние почвы: если верхние 2–5 сантиметров земли сухие — пора поливать.

Поливайте так, чтобы вода пропитала всю почву.

Лишнюю воду из поддона обязательно сливайте.

Регулярный полив помогает растению не испытывать стресса, ведь из-за стресса оно может сбросить бутоны.

Способ заставить растение цвести

Некоторым растениям, чтобы зацвести, нужно почувствовать легкий дискомфорт. Если им слишком хорошо, они будут выпускать только новые листья.

В природе цветение запускается при легком стрессе, — объясняет Шейн Плиска.

Таким растениям полезно дать немного сильнее подсохнуть или не пересаживать их в более крупный горшок, пока корням не станет тесно.

Что известно о сайте MarthaStewart.com? На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт — предпринимательница, автор 99 книг о стиле жизни, ведущая телешоу, удостоенная премии "Эмми", и создательница первой мультимедийной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

