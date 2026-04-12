Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

Как создать цветущий балкон без опыта и лишних хлопот. Подборка из 5 неприхотливых растений, которые выдерживают жару и ветер и радуют цветением всё лето.

Цветы для балкона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие цветы подходят для балкона

Какие растения не требуют особого ухода

Как правильно высаживать цветы, чтобы они долго цвели

Создать уютный уголок природы в квартире можно даже без особых знаний в садоводстве. Выбор правильных сортов цветов позволяет превратить балкон в пышный оазис, требующий минимального ухода.

Для тех, кто не имеет много свободного времени или совсем не разбирается в садоводстве, эксперты советуют выбирать неприхотливые растения. Они устойчивы к перепадам температур, требуют меньше воды и удобрений, а также реже поражаются вредителями.

Журналисты Blikk подготовили список из пяти лучших сортов, которые гарантированно приживутся на вашем балконе:

Саниталия (лежачая медведица). Это идеальный выбор для балконов, выходящих на юг. Мелкие ярко-желтые цветы образуют густой цветущий ковер и очень любят солнце. Петуния. Настоящая "чемпионка" по устойчивости. Она легко выдерживает ветер, дождь и прямые солнечные лучи, сохраняя при этом яркий вид. Айстра (астра). Растение, создающее экзотическую атмосферу. Если посадить ее на солнечной стороне, то она будет цвести все лето. Бегония. Если ваш балкон большую часть дня находится в тени, бегония станет лучшим решением. Она цветет до осени и имеет широкую цветовую гамму. Тунбергия крылатая ("Черноглазая Сюзанна"). Это вьющееся растение с темным центром цветка быстро растет. Его удобно использовать в качестве живого барьера или для создания тени, пустив побеги по специальной сетке на стене.

Как правильно посадить цветы

Для того чтобы цветы цвели долго, необходимо соблюдать несколько простых советов. Главное правило — качественная, богатая питательными веществами почва.

Чтобы защитить корни, положите глиняный гравий на дно горшка, чтобы избежать опасной застойной воды, — советуют специалисты.

Также важно учитывать микроклимат именно вашего дома. Перед посадкой понаблюдайте, сколько часов на балкон падает прямой солнечный свет и насколько там ветрено. Это поможет разместить каждое растение в идеальных для него условиях.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

