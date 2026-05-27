Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Вечерняя уборка часто приносит больше проблем, чем пользы.

Почему нельзя убираться вечером

Что нельзя делать вечером

Почему нельзя убираться на ночь

Многие привыкли откладывать домашние дела на вечер, когда рабочий день закончился и появляется немного свободного времени. Но эксперты советуют быть осторожными: некоторые виды уборки в темное время суток могут оказаться не только малоэффективными, но и опасными.

Главред расскажет , какие домашние дела не стоит выполнять после наступления темноты.

Мытье окон после наступления темноты

Кажется, что вечером легче найти время для мытья окон. Но на практике это одна из наименее эффективных идей, пишет ТСН. При слабом освещении трудно заметить разводы или остатки грязи, поэтому результат часто приходится переделывать на следующий день. Естественный свет днем помогает контролировать качество очистки, а значит, делает процесс быстрее и продуктивнее.

Использование химических средств вечером

Уборка с применением бытовой химии после захода солнца может быть опасной. В закрытом помещении запахи ощущаются сильнее, а вентиляция ночью обычно хуже. Это повышает риск раздражения дыхательных путей и создает дискомфорт. Специалисты советуют проводить такие работы днем, когда можно хорошо проветрить комнаты и избежать лишней нагрузки на организм.

Шумные домашние дела

Пылесосить или переставлять мебель вечером — не лучшее решение. Шум может мешать другим членам семьи или соседям, а в состоянии усталости легко пропустить загрязнения или выполнить работу менее внимательно. Дневное время гораздо продуктивнее для активных и шумных дел, ведь у вас больше сил и концентрации.

Как улучшить запах в доме

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".

