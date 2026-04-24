Пыль исчезнет на недели: один простой трюк — и уборка больше не нужна

Вы узнаете:
- Одними из главных "сборщиков" пыли остаются плинтусы
- Альтернативный вариант — протереть поверхности специальным раствором
Пыль в доме — проблема, с которой приходится сталкиваться постоянно: стоит только навести порядок, как через несколько дней всё покрывается новым слоем.
Особенно быстро это происходит в тёплое время года, когда открытые окна впускают в помещение грязь и мелкие частицы с улицы, пишет Express.
Одними из главных "сборщиков" пыли остаются плинтусы — на них оседает не только грязь, но и шерсть животных, мелкий мусор и ворс. При этом их очистка часто требует много времени, ведь приходится добираться до узких щелей и углов.
Однако есть способы упростить задачу и надолго сократить количество пыли. Например, некоторые используют салфетки для сушильной машины: благодаря антистатическому эффекту они уменьшают притяжение пыли к поверхности и оставляют лёгкий аромат. Такой метод помогает дольше сохранять чистоту и даже уменьшает количество летающей шерсти.
Альтернативный вариант — протереть поверхности раствором тёплой воды с небольшим количеством кондиционера для белья. Он создаёт тонкую плёнку, из-за которой пыль хуже задерживается и оседает медленнее.
Тем не менее, при использовании подобных средств стоит учитывать их состав: в некоторых случаях бытовая химия может быть нежелательной, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Смотрите видео - главные правила уборки:
В ролике автор рассказывает о своих проверенных средствах и инструментах для уборки — от техники до бытовой химии и аксессуаров.
Она делится личным опытом, объясняя, какие решения действительно помогают быстрее справляться с домашними делами, экономят силы и делают процесс уборки более комфортным.
Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.
Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
