Схватка с морским чудищем на берегу едва не закончилась трагедией

Рыбак случайно вытащил на берег огромного морского хищника и голыми руками достал крючок из его пасти. Необычный инцидент попал на видео.

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Рыбак случайно вытащил на берег огромного морского хищника / Коллаж Главред, фото: instagram.com/acksharks

Вы узнаете:

Как морское чудовище оказалось прямо у берега

Почему рыбак решился на крайне опасный шаг

Чем закончилась встреча с гигантским хищником

Опытный рыбак и капитан лодки Эллиот Судал оказался в центре невероятной истории после того, как случайно вытащил на берег огромного морского хищника во время рыбалки у острова Нантакет в американском штате Массачусетс.

Очевидцы с изумлением наблюдали, как мужчина буквально вступил в схватку с 2,4-метровым морским чудовищем. По словам свидетелей, рыбак сначала вытащил огромную рыбу за хвост из прибоя, а затем бросился к ней, чтобы достать застрявший в пасти рыболовный крючок. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Неожиданная встреча с опасным хищником

Эллиот Судал рассказал, что во время рыбалки он и его команда почувствовали сильный рывок на конце лески. Когда добыча оказалась у берега, стало ясно, что на крючок попал один из самых известных морских хищников.

Несмотря на многолетний опыт и более двухсот пойманных акул за карьеру, рыбак признался, что никогда прежде не сталкивался с подобной ситуацией.

"Я совершенно не ожидал такого развития событий", - отметил капитан.

Всего 15 секунд на опасную операцию

Понимая серьезность ситуации, Эллиот решил действовать максимально быстро. По его словам, вся операция по освобождению животного заняла около 15 секунд.

Мужчина заметил характерный плавник в волне / Фото: instagram.com/acksharks

Мужчина заметил характерный плавник в волне и сразу понял, с кем имеет дело. Главной задачей было безопасно извлечь крючок и вернуть хищника обратно в море без вреда для него и окружающих.

После успешного освобождения рыба была отпущена в естественную среду обитания.

Смотрите в видео о том, как рыбак освободил акулу с крючка:

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также сообщалось о том, что умеющая ходить по суше рыба с огромной пастью напугала целый город. Рыбак впервые поймал северного змееголова, который является инвазивным хищником. Его часто называют "рыбой-франкенштейном" из-за его устрашающего внешнего вида, острых зубов и способности выживать вне воды.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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