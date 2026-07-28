В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

МИД Польши назвал заявления Кремля элементом информационной войны и подтвердил признание границ Украины в соответствии с Договором 2003 года.

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Польша отвергла спекуляции Путина о разделе Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Польша отвергла слова Путина о разделе Украины

Территориальных претензий к Киеву не было и не будет

МИД Польши подтвердил границы в соответствии с Договором 2003 года

Польша официально отвергла тезис российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о будущем разделе Украины и участии в этом Варшавы, заявив, что не выдвигала, не выдвигает и не намерена выдвигать никаких территориальных претензий к Киеву. Об этом в посте в X написал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.

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Дипломат назвал слова главы Кремля циничной попыткой спровоцировать антагонизм между союзниками.

"Наша позиция неизменна: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Российская дезинформация не отвлечет внимание от жестокой агрессии Москвы", - отметил Мачей Вевюр.

Границы Украины и Договор 2003 года

Отдельно свою позицию обнародовало само министерство. В заявлении дипломатического ведомства говорится, что Варшава однозначно не принимает новые выдумки российского президента о переделе украинских земель и о роли Польши в этом процессе, а утверждения об имперских аппетитах соседних государств не имеют под собой никаких оснований. Свою позицию польская сторона обосновала действующими международными документами.

"Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее юридически установленных и международно признанных границ, в частности, определенных двусторонним Договором между Украиной и Российской Федерацией о государственной границе 2003 года", - подчеркнули в МИД РП.

Распространение Россией подобных сюжетов в Варшаве расценивают как примитивную манипуляцию и постоянный элемент информационной войны. Среди мотивов Москвы польские дипломаты выделяют прежде всего стремление переключить внимание западных государств.

"Цель этих действий очевидна и заключается в попытке посеять раздор между европейскими народами и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой незаконной военной агрессии, которую ведет Российская Федерация", - говорится в заявлении.

В то же время польский МИД обратился к российским властям с требованием прекратить выдвигать территориальные претензии к соседним странам.

Что этому предшествовало

Поводом для реакции Варшавы стали слова российского диктатора Путина, который публично предсказал, что Киев рано или поздно лишится части своей территории на западе.

"Кстати, уверен, рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. И то, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно - может, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 - но всё исторически встанет на свои места", - утверждал Путин.

Какова цель обострения отношений между Украиной и Польшей - комментарий эксперта

Публичные требования Варшавы к Киеву относительно чествования собственных исторических деятелей - от названий воинских подразделений до топонимики - не имеют исторического обоснования и являются инструментом внутриполитической борьбы в Польше. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Украина не вмешивалась в аналогичные внутренние польские дискуссии о деятелях прошлого и не пыталась навязывать Варшаве свои оценки. Мотивы противоположной логики поведения соседнего государства дипломат считает прозрачными, а истинную причину - далекой от споров о прошлом.

"Ответ лежит на поверхности. Речь идет не об истории, не об УПА и не об Армии Крайовой - речь идет о политике. На самом деле Навроцкий нацелился на предстоящие выборы и именно на антиукраинской истерии планирует строить свою будущую политическую карьеру", - отметил Огрызко.

Связь нынешней риторики с избирательным календарем, по словам дипломата, прямая: очередное голосование в Польше должно состояться в 2027 году, и то, что происходит сейчас, Огрызко описывает как фактический запуск кампании задолго до её официального начала.

Конкуренция за лидирующую роль среди польских правых, по мнению Огрызко, фактически уже определена - старшее поколение не претендует на ведущую позицию в предстоящей гонке.

"Качиньский вряд ли будет претендовать на роль главного политического лидера. А вот Навроцкий считает, что может использовать все свои нынешние политические и публичные площадки для такого старта", - сказал он.

Все, что сейчас происходит в двусторонних отношениях, дипломат предлагает рассматривать исключительно через призму внутренней борьбы за власть в соседнем государстве.

"Поэтому я вижу здесь исключительно подготовку к будущим политическим баталиям в Польше в 2027 году", - резюмировал Огрызко.

Скандалы между Украиной и Польшей - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский историк и народный депутат Владимир Вятрович высказал мнение о причинах громкого скандала с Польшей и антиукраинских настроений в этой стране. Он подчеркнул, что антиукраинская истерия является источником политических дивидендов для польских политиков. Вятрович отметил, что такая истерия формировалась около 20 лет и влияет на отношение польского общества к Украине.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил позицию польского министра обороны относительно условий, которые якобы связывают вступление Украины в ЕС с отношением к истории. Он потребовал, чтобы Украина выполнила три условия перед продвижением в переговорном процессе. По его словам, речь идет о признании Волынской трагедии геноцидом, официальных извинениях и почтении памяти погибших.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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