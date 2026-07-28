Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

Согласно народным поверьям, соль используют для защиты дома, спокойного сна и привлечения благополучия.

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Зачем класть соль под кровать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему соль кладут под кровать

Как правильно использовать соль

Соль издавна используют не только как приправу, но и как один из самых известных народных оберегов. В народных верованиях и эзотерических практиках ей приписывают способность очищать пространство от негативной энергии, защищать дом и способствовать спокойному сну. Главред расскажет об этом подробнее.

Зачем кладут соль под кровать

Как сообщает РБК-Украина, согласно распространенным поверьям, соль якобы поглощает негативную энергию, которая накапливается в доме в течение дня. Именно поэтому ее рекомендуют оставлять в спальне на ночь.

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Чаще всего используют несколько способов.

Для защиты дома

На ночь под кровать ставят небольшое блюдце с обычной поваренной солью. По поверьям, она якобы впитывает негативные эмоции и очищает атмосферу в комнате.

Для благополучия

Еще один популярный способ - насыпать соль в небольшой полотняный мешочек и положить его под кровать или у изголовья. В народных поверьях считается, что такой оберег помогает привлечь достаток.

Для спокойного сна

Некоторые приверженцы эзотерических практик советуют растворить несколько ложек соли в стакане воды и оставить его на ночь возле кровати или под ней. Считается, что вода с солью якобы поглощает тревогу и усталость.

После использования воду рекомендуют вылить, а емкость тщательно вымыть.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как часто нужно менять соль

Если соль используют в качестве оберега, её советуют регулярно заменять. Согласно народным поверьям, лучше всего делать это раз в месяц, желательно во время новолуния.

Также сторонники таких практик рекомендуют хранить поваренную соль в плотно закрытой солонке. В то же время никаких научных доказательств того, что соль может влиять на энергетику дома или благополучие, нет.

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